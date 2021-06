1 Il naufrago che ha deluso Valentina

Si è classificata seconda a L’Isola dei Famosi e per poco non ha agguantato la vittoria finale andata poi ad Awed. Valentina Persia ha vissuto un’esperienza incredibile in Honduras e ieri ne ha parlato nel corso di un’intervista a Casa Chi.

Sempre molto diretta e senza peli sulla lingua durante la chiacchierata Valentina Persia ha spiegato di essere rimasta molto delusa da uno dei concorrenti di questa edizione. Si tratta di Brando Giorgi, il quale durante una discussione disse di non averla mai conosciuta, quando in realtà i due hanno lavorato insieme in passato. E di questo ha parlato la comica romana, come raccolto da Biccy:

“Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio”.

Con queste parole Valentina Persia confessa di non aver apprezzato per nulla Brando Giorgi. Parlando di cose belle, invece, ha detto con chi si è trovata bene e le piacerebbe frequentare ancora:

“Mentre il concorrente che mi porto dietro nella vita è sicuro Ignazio Moser, Matteo Diamante. Tutte le donne dovrebbero avere un Moser nella propria vita, è un ragazzo davvero splendido. Poi mi piace Angela Melillo, Francesca Lodo e anche Andrea Cerioli. Con lui è nato un sentimento che spero continui fuori dal reality. Perché non nomino Awed, è l’unico che alla fine in aeroporto non mi ha salutata“.

Ha rivelato Valentina Persia, delusa anche dall’atteggiamento dello youtuber (vedremo se replicherà a queste dichiarazioni).

A sorpresa Valentina ha detto anche quale naufraga, oltre a quelli menzionati, vorrebbe ritrovare dopo l’Isola dei Famosi…