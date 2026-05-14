Valeria Marini si racconta in una lunga intervista senza filtri, ripercorrendo alcuni momenti chiave della sua vita privata e sentimentale. Tra ricordi d’infanzia, primo fidanzato e riflessioni più mature sulle relazioni, la showgirl offre uno sguardo intimo e diretto su esperienze che hanno segnato il suo percorso personale e professionale.

Infanzia e prime esperienze sentimentali di Valeria Marini

Nel racconto rilasciato al podcast Privé, Valeria Marini si è mostrata senza filtri, ripercorrendo anche momenti molto lontani della sua vita. La showgirl ha ricordato la sua prima esperienza affettiva a soli otto anni, sottolineando un tratto del suo carattere che l’ha sempre accompagnata: la curiosità. “Sono sempre stata molto curiosa”, ha spiegato, raccontando il primo bacio con un compagno di scuola di cui era innamorata. Ha poi aggiunto: “Il primo bacio a un compagno di scuola, del quale ero innamoratissima. Io ero una bella biondina dai capelli lunghi, anche se forse a 8 anni è molto presto. Sono sempre stata molto curiosa”. Un episodio che rilegge con lo sguardo di oggi, ma che all’epoca rappresentava per lei una forma spontanea e ingenua di scoperta emotiva.

Valeria Marini, la confessione sul primo fidanzato: “Stavo con un 30enne”

Più complesso e discusso è stato il ricordo del suo primo fidanzato, incontrato quando lei aveva 14 anni e lui più di 30. Un rapporto vissuto con intensità, che oggi la stessa Marini descrive con una visione più consapevole ma ancora sfumata da emozioni contrastanti. “Ero molto innamorata e tra noi c’era grande passione. Una relazione che ho vissuto bene. Un po’ meno mia mamma, che non era contenta di questo rapporto, perché praticamente mi rapiva. A volte non andavo neanche a scuola. Però c’era passione ed è una cosa bella”.

Riflettendo su quel periodo, ammette anche di non essere sempre stata facile nei rapporti: si definisce oggi con lucidità attraverso l’espressione “non bello”, riferita al suo carattere di allora, segnato da impulsività e litigi frequenti. Nonostante ciò, conserva un ricordo affettivo di quella relazione, pur riconoscendo implicitamente le criticità di una dinamica sbilanciata.

Carriera, amori e profilo del partner ideale per Valeria Marini

Nel corso dell’intervista al podcast Privé, Valeria Marini ha ripercorso anche tappe fondamentali della sua carriera, citando incontri decisivi come quello con Federico Fellini a Cinecittà e la relazione con Vittorio Cecchi Gori, figura centrale in una fase importante della sua vita pubblica e privata. Non manca uno sguardo alla sua vita sentimentale più recente, segnata anche dal matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone nel 2013, celebrato a Roma e concluso in meno di un anno con successiva nullità ecclesiastica riconosciuta dalla Sacra Rota.

Parlando del presente, la showgirl ha delineato anche il suo ideale maschile senza schemi rigidi: “Non ho un prototipo di uomo. Non ci sono delle regole fisse per conquistarmi. Qualcosa però deve colpirmi. Mi piacciono molto gli uomini simpatici ma, al tempo stesso, devono essere misteriosi e intriganti”.

Con uno sguardo più amaro sul passato, conclude infine con una riflessione personale: “Sono una persona che molto spesso è stata usata dagli uomini”.