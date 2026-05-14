Dal 12 al 23 maggio 2026 è in programma la 79esima edizione del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti e seguite al mondo. Ieri sera, mercoledì 13 maggio, una leggenda del cinema ha letteralmente incantato i presenti, lasciandoli senza parole: stiamo parlando di Jane Fonda, 89 anni da compiere!

Jane Fonda al Festival di Cannes 2026 dopo la morte dell’ex marito

Jane Fonda è arrivata in Costa Azzurra per il Festival di Cannes 2026. L’attrice statunitense, dietro al suo solito sorriso, nasconde però un grande dolore. Lo scorso 6 maggio è infatti venuto a mancare l’ex marito, Ted Turner, nonché fondatore della CNN. Jane ha voluto ricordarlo con un commovente messaggio su Instagram, ricordando Ted come un uomo “profondamente romantico e avventuroso” e lodando la sua mente “brillante” e la sua “vulnerabilità.” Nonostante i giorni difficili, l’attrice e produttrice cinematografica ha sfilato sul red carpet come una vera leggenda.

Festival di Cannes 2026: Jane Fonda incanta a 88 anni

E dire che il prossimo 21 di dicembre Jane Fonda compirà la bellezza di 89 anni. Eppure, sul red carpet del Festival di Cannes 2026, l’attrice statunitense è apparsa non solo in gran forma ma dimostrando davvero molti anni in meno. Ma, cosa ha indossato la bella Jane? L’attrice ha scelto un abito nero tempestato di paillettes, con collo alto e maniche lunghe, arrivando a dimostrare, ancora una volta, come l’eleganza non abbia età. A completare il look dei preziosi dell’Alta Gioielleria Pomellato. Ma non è finita qui. Ieri sera, mercoledì 13 maggio, è tornata sotto i riflettori per celebrare un traguardo importantissimo, ovvero i vent’anni di collaborazione con L’Oréal Paris. Per l’occasione la Fonda ha indossato un blazer bianco aderente, pantaloni dello stesso colore, e scarpe dorate col tacco a slanciare la figura. Un presenza scenica impeccabile che ha scatenato numerosi commenti sui social. Ecco quali.

“Ho fatto fatica a riconoscerla”: Jane Fonda lascia tutti senza parole

Lineamenti distesi, postura impeccabile, forma fisica invidiabile: Jane Fonda, a 88 anni, ha letteralmente incantato a Cannes. Molti utenti sui social hanno dato il via a una serie di commenti come “Ma è davvero lei?”, “Non sembra avere 88 anni”, “Ho fatto fatica a riconoscerla.” Ebbene sì, è davvero lei. Jane Fonda è la vera dimostrazione di come l’età possa davvero essere solo un numero. Non è una caso se è proprio lei da anni a essere uno dei volti più iconici della linea L’Oréal Age Perfect, linea pensata proprio per le pelli mature. Durante l’evento l’attrice e produttrice statunitense ha anche preso la parola, con un discorso anch’esso impeccabile.