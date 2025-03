Valeria Marini su Pamela Prati e Patrizia Pellegrino

Un inizio incandescente quello di Valeria Marini a Ne vedremo delle belle. Nel nuovo show del sabato sera di Rai Uno viene mandato in onda un video in cui la showgirl si presenta e racconta i suoi primi giorni nel programma.

Durante il filmato Valeria torna sulle vecchie ruggini passate con Pamela Prati e sui motivi che le hanno portate a uno scontro. “C’è questa rivalità da sempre. Lei era gelosissima di me. Lei era andata via dal Salone Margherita“, sostiene Marini.

La clip mostra alcuni momenti del dietro le quinte del programma in cui Prati invita la collega a non copiare le sue battute. “Non copiare la mia battuta. Quella è mia. Tieniti lo ‘stellare’“, sono le parole di Pamela. “Sono diventata la sua ossessione“, conclude poi la ‘Valery stellare’. Ma le prime scaramucce non sono finite qui e, dopo la Prati, Valeria Marini ha qualcosa da dire anche su Patrizia Pellegrino.

“Forse quella con cui non ho tanto. feeling è Patrizia Pellgrino. Secondo me sto per litigare con Patrizia Pellegrino quando dirò davanti a tutti che si è comprata i follower“, insinua la showgirl sarda.

“Valeria si è inventata tutto. Non ho mai detto che voglio vincere“, è la risposta della conduttrice napoletana. E se questi sono soltanto i primi minuti di programma non osiamo immaginare cosa accadrà a fine corsa…