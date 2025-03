Showgirl, attrice e conduttrice televisiva. Conosciamo meglio insieme chi è Patrizia Pellegrino, attraverso news e curiosità che la riguardano: dall’età alla vita privata e fidanzato, per passare alla carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Patrizia Pellegrino

Nome e Cognome: Patrizia Pellegrino

Data di nascita: 28 luglio 1962

Luogo di nascita: Torre Annunziata

Età: 62 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: showgirl, conduttrice televisiva e attrice

Ex marito: È stata sposata due volte

Figli: Patrizia ha dei figli Arianna, Tommaso, Gregory e Riccardo

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @patpellegrino

Sito: www.patriziapellegrino.it

Patrizia Pellegrino età e biografia

Partiamo con la biografia e conosciamola meglio. Quanti anni ha Patrizia Pellegrino e dov’è nata? Patrizia è nata a Torre Annunziata il 28 luglio 1962, sotto il segno zodiacale del Leone. La sua età quindi è di 62 anni.

Sappiamo anche l’altezza e il peso di Patrizia Pellegrino che corrisponde rispettivamente a 1 metro e 65 centimetri e 55 kg.

Fin da piccola Patrizia ha espresso il desiderio di poter sfondare nel mondo dello spettacolo, tanto da diventare negli anni attrice, showgirl e conduttrice televisiva, come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera.

Nel mentre, però, concentriamoci sulla vita privata di Patrizia Pellegrino.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Patrizia Pellegrino? La conduttrice ha due matrimoni alle spalle e ora è impegnata. Il suo fidanzato attuale è Giampaolo Embrione, manager del settore immobiliare. I due vivono a Roma in zona Ponte Milvio e si conoscono da quando erano ragazzini. Da adulti hanno riallacciato i rapporti, fino ad arrivare a fare coppia fissa.

Ma, come dicevamo, è sposata due volte. In tanti si chiedono chi è il marito di Patrizia Pellegrino e se ha dei figli? La prima volta si è sposata con Pietro Antisari Vittori. Con lui ha avuto 3 figli: Tommaso, Arianna e Riccardo. Quest’ultimo è scomparso pochi giorni dopo la nascita.

A seguire nel 2005 Patrizia Pellegrino è convolata a nozze con Stefano Todini, ma la relazione si è conclusa nel 2013. Nel suo libro “Per avere Gregory” ha raccontato le avversità vissute per adottare il figlio Gregory.

Qualcuno si chiede anche se Patrizia Pellegrino ha perso un fratello in passato. Purtroppo la concorrente del GF Vip in passato ha dovuto dire addio troppo presto a suo fratello Aldo. Tra gli altri drammi della vita privata di Patrizia Pellegrino c’è anche un tumore al fegato. Dopo le cure ha avuto modo di raccontare la sua esperienza a Domenica In da Mara Venier, spiegando di essere in via di guarigione per fortuna. Ha confidato di avere ancora tanta paura per il periodo atroce vissuto.

Dove seguire Patrizia Pellegrino: Instagram e social

Se ci tenete a restare in contatto con Patrizia Pellegrino potete farlo attraverso i social. La conduttrice televisiva ha una pagina ha una pagina Instagram molto seguita.

Sono oltre 84 mila i follower al suo seguito. Nel suo profilo ufficiale l’attrice condivide momenti di vita privata, ma anche tante foto tratte da shooting fotografici o in compagnia di colleghi e amici.

Sempre su Instagram sono presenti delle foto anche in compagnia dei suoi tre figli, a cui è legatissima.

Carriera

Nella sua carriera Patrizia Pellegrino ha davvero dato il meglio di sé. Si tratta, infatti, di uno dei personaggi più poliedrici e versatili.

Dal cinema alla TV, così come nella musica (ha pubblicato diversi singoli, un EP e due album, l’ultimo nel 2005 dal titolo Patrizia è) e teatro con tantissimi spettacoli.

Citare tutti i suoi lavori sarebbe impossibile, ma possiamo dire che ha lavorato con i più grandi registi, attori e conduttori. Di questi citiamo per esempio Umberto Smaila o Vittorio De Sisti per passare a Pierfrancesco Pingitore, Pupi Avati e non solo.

Qui di seguito ci concentreremo principalmente sui film al cinema e in TV e sui programmi a cui ha preso parte in questi anni.

Cinema

Vediamo nel dettaglio tutti i film al cinema che vedono tra i protagonisti anche Patrizia Pellegrino:

Onore e guapparia (1977); Italian Boys (1982); Se tutto va bene siamo rovinati (1984); Dance Music(1984); Vacanze d’estate (1985); Final Justice (1985); I divertimenti della vita privata (1990); Come le formiche (2007); Ti stramo – Ho voglia di un’ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo (2008); Linea di Konfine (2008); Viva l’Italia (2012) e Le grida del silenzio (2018); La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023).

Film e serie TV

Tra i film e serie TV: Ferragosto OK (1986); Caccia al ladro d’autore (1986); Provare per credere (1987); A cena col vampiro (1988); A che servono gli uomini? (1989); La storia spezzata (1991); Pazza famiglia 2 (1996); Con gli occhi dell’assassino (2001); Tutti i sogni del mondo (2003); Don Matteo (2004); Baciati dall’amore (2011) e Il bambino cattivo (2013); Le indagini di Lolita Lobosco (2024)

Programmi TV con Patrizia Pellegrino

Qui di seguito tutti i programmi televisivi della carriera di Patrizia Pellegrino dal 1978 per arrivare a oggi:

Odeon. Tutto quanto fa spettacolo (1978); Scoprifuoco (1981); Gran Canal (1981); Chewing gum show( 1983); Night and Day (1986-1987); Chi tiriamo in ballo (1986-1988); Il piacere dell’estate(1988); Club 92 (1990-1991); Cantagiro (1991); Sereno variabile (1993-1995, 2002); Comunque chic… (1996-1998); La vita in diretta(2002-2005); L’isola dei famosi (2004); Il circo per l’estate( 2005); Borghi e mestieri (2010) e Grande Fratello VIP 6 (2021); Karpe diem – La tua occasione (2024) e Viaggi diVini (2024).

L’Isola dei Famosi

Come abbiamo scritto nella parte dedicata alla carriera, per Patrizia Pellegrino quella del GF Vip 6 non è la prima esperienza nei reality.

Facciamo un passo indietro e torniamo al 2004, quando è stata concorrente della seconda edizione de L’Isola dei Famosi.

L’edizione fu vinta da Sergio Múñiz, mentre Patrizia si accontentò di un sesto posto.

A distanza di alcuni anni per lei torna una nuova esperienza chiamata Grande Fratello Vip…

GF Vip 6

Dopo tanti rumor sul suo conto, Patrizia Pellegrino la troviamo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.

Fin dalla clip di presentazione la conduttrice ha fatto valere le sue idee e ha sferrato qualche critica ad alcuni dei concorrenti, come vedremo nella parte dedicata al suo percorso all’interno del reality show.

Al timone di conduzione del GF Vip ritroviamo nuovamente Alfonso Signorini, con accanto le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

L’esperienza è durata poco e Patrizia Pellegrino è stata poi eliminata.

Patrizia Pellegrino a Ne vedremo delle belle

Ne vedremo delle belle è la trasmissione di Rai 1 in onda nel 2025, condotta da Carlo Conti. Tra le protagoniste c’è Patrizia Pellegrino.

Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier sono i giurati.

Le concorrenti di Ne vedremo delle belle

A Ne vedremo delle belle chi sono le concorrenti? Eccole: Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya.