Valeria Marini e Giacomo Urtis litigano a causa della nomination (VIDEO)

1 La litigata tra Valeria Marini e Giacomo Urtis

Le nomination di ieri sera ci hanno riservato diversi momenti: dal voto nullo di Federica Calemme a Valeria Marini e Giacomo Urtis che litigano perché in disaccordo. Ricordiamo infatti che Valeria e Giacomo gareggiano come unico concorrente e di conseguenza la loro decisione deve essere condivisa. Ma cosa è successo nel dettaglio tra la bionda showgirl e il chirurgo plastico per arrivare a discutere? Scopriamolo insieme.

Quando Alfonso Signorini ha chiamato all’ordine Valeria Marini e Giacomo Urtis per fare la loro nomination, quest’ultimo è stato talmente scaltro da decidere per la seconda volta di fila chi condannare al televoto. Il gieffino ha fatto il nome di Davide Silvestri, ma la sua scelta non è per nulla piaciuta a Valeria Marini, che di fatto è sbottata contro il coinquilino.

“Alfonso allora noi votiamo Davide“, ha detto sicuro Giacomo Urtis. Valeria Marini già contrariata l’ha stoppato subito dicendo: “Lo voti tu, io no, non sono d’accordo”. A quel punto Giacomo ha chiesto gentilmente a Valeria di farlo parlare. Curioso di capirne di più Alfonso Signorini ha domandato ai due: “Ma come mai vota sempre Giacomo e mai Valeria?”. Infastidita dal comportamento del suo compagno d’avventura, la Marini ha sbottato: “L’altra volta avevo votato io”, per poi ricordarsi che in realtà non è proprio così “oddio no, è vero, dovevo votare io. No, toccava a me, perché tu l’altra volta ai votato Miriana. No no, io Davide non lo voto”.

Giacomo Urtis ha provato a convincerla dandole la carta con il volto di Davide, ma lei ha rifiutato. Il voto dunque è andato a Davide Silvestri, seppur Valeria non abbia gradito. Così Alfonso Signorini ha fatto presente che, per le prossime due volte, sarà Valeria Marini a decidere chi mandare in nomination e non Giacomo. Vedremo se Valeria si legherà al dito quanto successo nel corso delle nomination del GF Vip! (QUI IL VIDEO COMPLETO) Intanto a proposito di questo duo, Katia Ricciarelli ha dato un consiglio alla showgirl…