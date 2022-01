1 Valeria Marini smette di far russare Kabir Bedi

Dopo l’indiscrezione, qualche giorno fa, abbiamo visto entrare Kabir Bedi nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata in diretta di venerdì 7 gennaio 2022, però, ha fatto fatica a stare sveglio e a farlo notare è stato Alfonso Signorini: “No, guardate Kabir, vi prego. Questa immagine è meravigliosa. Poverino, sta facendo di tutto…apritemi l’audio con la Casa. […] Kabir! Senti, quanta fatica fai a stare sveglio? Kabir avevi gli occhi che si chiudevano come le tapparelle proprio eh“. Di certo Kabir non ha problemi a dormire e lo sa bene anche Valeria Marini.

La showgirl, infatti, nelle scorse ore è stata disturbata proprio dall’ex interprete di Sandokan, insieme ad altri gieffini, proprio per il continuo russare del concorrente. Per tale ragione, quindi, ha trovato un metodo ingegnoso e particolare che ha divertito gli inquilini e il pubblico da casa. Sul web, infatti, è iniziato a circolare un video all’interno del quale sentiamo la Marini emettere dei suoni strani e ambigui. Ginamaria e Jessica, inquadrati dalle telecamere, non smettono di ridere mentre Valeria prosegue nel suo intento.

La soluzione di Valeria Marini, ad ogni modo, si è dimostrata efficace e i presenti hanno affermato, sorpresi e divertiti: “Funziona“. Rimettendosi sotto le coperte, quindi, sono tornati a dormire. Una piccola parentesi di allegria e spensieratezza che si discosta dal clima di tensione che si è respirato nell’ultimo periodo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I numerosi scontri tra Katia e diversi inquilini, infatti, hanno fatto molto preoccupare la showgirl, la quale ha tentato di organizzarsi per correre ai ripari.

La sua soluzione avrà avuto effetto? Se siete interessati a scoprirlo continuate a leggere…