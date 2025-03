Ospite della nuova puntata di È sempre mezzogiorno è stata Paola Iezzi. A un tratto però la cantante ha fatto una domanda trabocchetto ad Antonella Clerici in diretta e non sono mancate le risate. Ecco cosa è accaduto e la reazione della conduttrice.

La domanda di Paola Iezzi per Antonella Clerici

Sono ormai anni che Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Anche quest’anno la presentatrice sta andando in onda su Rai 1 con la nuova edizione di È sempre mezzogiorno, che sta ottenendo come sempre un ottimo successo. Poche settimane fa nel mentre Antonella è arrivata anche sul palco dell’Ariston, in occasione della prima puntata puntata del Festival di Sanremo 2025. La Clerici ha infatti spalleggiato, insieme a Gerry Scotti, Carlo Conti alla conduzione e nel corso della serata non sono mancate le risate e le emozioni.

Questa mattina nel mentre è andata in onda una nuova puntata del cooking show e proprio nel corso della diretta è accaduto qualcosa che ha fatto divertire tutti i telespettatori. Ospite in studio è stata infatti Paola Iezzi, che a un tratto ha fatto una domanda scomoda e trabocchetto alla padrona di casa. La cantante infatti ha chiesto: “Sai cos’è la Fika?”.

Pronta la reazione di Antonella Clerici, che tra le risate generali ha affermato: “Sì, è la pausa caffè”. Non tutti sanno che in Svezia il momento dedicato alla pausa per bere un caffè o un tè, gustare un dolce e conversare con amici, familiari o colleghi è denominato proprio “Fika”. Si tratta di una vera istituzione e di un momento sociale di grande importanza per tutti gli svedesi.

Oggi dunque Paola Iezzi ha menzionato la “Fika” a È sempre mezzogiorno e naturalmente il video del momento ha fatto il giro del web, diventando virale.