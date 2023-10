Varrese in crisi per l’abbandono di Heidi, a consolarlo c’è Beatrice

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Beatrice consola Varrese

Una nottata difficile nella Casa del Grande Fratello. L’uscita di scena di Heidi Baci, che ha abbandonato il programma dopo il confronto con il padre, ha scosso i suoi compagni d’avventura. Massimiliano Varrese si è sfogato in lacrime e ha dichiarato che lui e la ragazza erano innamorati, ma lei era impaurita dal fuori, secondo lui.

Per tutto il post puntata Varrese si è mostrato affranto agli occhi delle telecamere e dei suoi compagni d’avventura. Beatrice Luzzi, vista la situazione e dato che con l’attore si è concessa una tregua, si è avvicinata a lui per consolarlo. Un lungo abbraccio, come vediamo dalle immagini sottostanti, poi il silenzio e le parole su Heidi Baci. Ma anche uno scusarsi a vicenda per gli screzi avuti nelle scorse settimane:

“Grazie”, ha detto l’attore per poi riprendere la parola: “Scusa se sono stato troppo a volte, scusami”. Anche Beatrice ha sussurrato qualcosa, per poi dire: “Che cosa enorme”. Varrese ha commentato dicendo di esserne sconvolto e in risposta al ‘cosa facciamo ora?’ della Luzzi ha aggiunto: “Non posso parlare Bea e non posso dire niente in questo momento. Solo mi rendo conto dello sforzo enorme che ha fatto lei. Per me acquista il valore di quello che lei ha fatto qua”.

Beatrice Luzzi di tutta risposta ha detto: “Ho capito tutto adesso, è tutto chiaro”. Massimiliano Varrese ha confermato: “Quello che ha detto è stato uno sforzo enorme per lei. Per me è ancora peggio questa cosa. Sono talmente scioccato che non riesco neanche più a pensare. Non pensavo di poter essere protagonista di una roba del genere. Al di fuori di ogni immaginazione”.

Dal canto suo Beatrice Luzzi ha aggiunto che a memoria non ricorda una pagina simile nella TV italiana. “Noi abbiamo una forte responsabilità, adesso. Domani ne parleremo”. Massimiliano Varrese ha continuato a ringraziare la collega e coinquilina per la vicinanza.

“Il mio essere oppressivo era il voler capire come stavano realmente le cose. Era troppo, non tornava. Veramente. Eravamo innamorati persi. Questa continua ambiguità. Chissà che sofferenza e che coraggio ha avuto di dirmi che mi avrebbe aspettato se fosse uscita”, ha proseguito Varrese.

#GrandeFratello anche lei è partita x la tangente.. stop ti puoi scordare ancora un mio voto.. non mi piacciono le persone che cambiano idea così repentinamente dal nulla.. FORZA SOLO A VITTORIO IL PIÙ SANO DI TUTTI (x ora) pic.twitter.com/F3z31J06MB — GameOver 🖕x 🖕te🖕 (@gameoverrevoema) October 17, 2023

La chiacchierata tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è proseguita e tra loro sembra essere giunta una tregua. Quanto accaduto con Heidi Baci sembra averli avvicinati. Che sia l’inizio di un’amicizia?