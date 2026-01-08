Donald Trump ha previsto e dichiarato che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela durerà per anni. Intanto il bilancio delle vittime del blitz per catturare Maduro sale a 100 e potrebbe salire ancora. Le ultime.

Trump prevede per anni il controllo USA in Venezuela

La situazione politica in Venezuela continua a essere al centro delle cronache internazionali, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump al New York Times.

Il Presidente americano ha parlato della possibilità che gli Stati Uniti mantengano il controllo sul Venezuela per un periodo prolungato, affermando che “solo il tempo ce lo dirà”. La risposta di Trump su quanto tempo sarebbe necessaria per risolvere la crisi è stata chiara: “Direi molto più a lungo”. Con queste dichiarazioni ha lasciato intendere che gli Stati Uniti non avrebbero fretta di ritirarsi.

Secondo Trump, la strategia per il Venezuela prevede un intervento a lungo termine, incentrato sulla ricostruzione del paese grazie alle risorse petrolifere.

L’ex presidente ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero utilizzare il petrolio venezuelano per abbassare i prezzi del carburante, migliorando così la situazione economica del paese e inviando aiuti finanziari.

“Useremo il petrolio e lo importeremo, abbasseremo i prezzi e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno”, ha aggiunto Trump, lanciando un messaggio forte sulla sua visione geopolitica.

100 morti in Venezuela dopo la cattura di Maduro

Nel frattempo, la situazione interna in Venezuela si è ulteriormente aggravata dopo l’attacco militare statunitense, il quale aveva come obiettivo la cattura del presidente Nicolás Maduro.

L’assalto ha avuto un impatto devastante sulla popolazione civile. Il ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello ha confermato che sono almeno 100 le vittime accertate.

In diretta televisiva, Cabello ha dichiarato che il bilancio dei morti e dei feriti potrebbe aumentare nei prossimi giorni, in quanto le operazioni sono ancora in corso. “Finora, ci sono 100 morti, e un numero simile di feriti”, ha aggiunto, sottolineando la gravità della situazione.

L’attacco ha suscitato forti reazioni da parte della comunità internazionale, ma le forze politiche all’interno del paese restano divise sul da farsi. In ogni caso, le parole di Trump e l’escalation della violenza mostrano che la crisi in Venezuela potrebbe durare ancora a lungo, con conseguenze imprevedibili.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.