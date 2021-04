2 La tecnica di Vera Gemma

Vera Gemma e la tecnica di accensione del fuoco decisamente particolare! L’attrice si trova attualmente su Playa Esperanza, l’ultima possibilità che ha per poter tornare in gioco con gli altri naufraghi. Vera ha perso infatti l’ultimo televoto con Brando Giorgi, che è potuto rientrare in gara e riunirsi con gli altri concorrenti. La Gemma ha iniziato da qualche giorno una convivenza con Miryea Stabile (ultima eliminata) e ci ha già regalato un momento cult.

Vera Gemma accende il fuoco con i capelli#isola pic.twitter.com/6DQDRpu9bJ — isola out of context (@oocisola) April 5, 2021

In un estremo tentativo di accendere il fuoco, l’attrice ha infatti avuto la brillante idea di tagliarsi con il coltello una ciocca di capelli e usare lo “scalpo” come fiamma. L’idea, all’apparenza bislacca, si è rivelata però vincente e le due naufraghe sono riuscite ad avere un piccolo focolaio da utilizzare per cucinare. Prima di Vera Gemma, un’altra naufraga aveva tentato di accendere il fuoco in una maniera abbastanza particolare. Stiamo parlando di Fariba Tehrani.

Qualche settimana fa la mamma di Giulia Salemi ha infranto il regolamento e ha tentato di ravvivare la fiamma utilizzando un suo assorbente. Un atto che va contro le regole, visto che si tratta di un oggetto che non si trova in natura e che quindi può essere adoperato solo per l’uso al quale è destinato.

