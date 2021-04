1 Lite tra Vera Gemma e Valentina

L’Isola dei Famosi in questi anni ci ha abituati a numerosi battibecchi e anche in questa edizione non sembrano mancare. Stavolta ad avere una furiosa lite, verificatasi però in un fuori onda della scorsa puntata, sono Vera Gemma e Valentina Persia.

Le due concorrenti dell’adventure show non hanno mai legato e si sono spesso scontrate nel corso delle settimane. Dopo il ritorno di Vera a Playa Reunion, gli altri naufraghi non si sono risparmiati nei suoi confronti e hanno fatto spesso gruppo, mandandola poi più volte in nomination.

A seguito di una prova ricompensa vinta da Vera Gemma, che ha poi deciso di condividere il cibo con gli altri compagni, c’è stato comunque malcontento tra il resto del gruppo. Il gesto non ha cambiato infatti le carte in tavola e lei non è riuscita a fargli cambiare idea. E a quanto pare basta davvero poco per far scattare la scintilla e dunque portare a scontri tra lei e tutti gli altri.

Come dicevamo quindi durante un fuori onda Vera Gemma ha avuto una lite accesissima con Valentina Persia. In base a quanto emerso pare che la prima si sia lamentata di aver ricevuto diverse nomination. Frase che sembra non essere piaciuta per nulla alla comica romana, la quale le ha ricordato di essere stata proprio lei a fare questa specifica richiesta. “Dovevi dire ‘grazie che mi hai votato’ scusate eh. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo, chiunque incontravi”.

Vera Gemma ha provato a difendersi: “Ho avuto un momento di crisi, sono un essere umano”, ma Valentina Persia non contenta ha sferrato l’ennesima frecciatina: “Eh ma l’hai detto ‘votatemi, voglio uscire, vi prego, sono arrivata. e non voglio più litigare’. Dillo però dillo che ieri hai detto così e adesso dici che vuoi stare”, ha attaccato l’attrice senza riserve.

Dal canto suo Vera Gemma ha tentato ancora di far valere la sua posizione: “Ieri ho detto se esco sono contenta, se resto sono contenta. Adesso non sono contenta perché né resto e né vado via, nessuna delle due”.(VIDEO CLICCANDO QUI)

Intanto in queste ultime puntate de L’Isola dei Famosi, Jeda ha detto la sua a seguito dei tantissimi attacchi ricevuti da Vera Gemma…