1 Vera Gemma litiga con Andrea Cerioli

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ci ha regalato tanti colpi di scena. Dall’abbandono di Brando Giorgi e Elisa Isoardi per problemi di salute, al ritorno di Vera Gemma e Miryea Stabile all’interno del gruppo di Playa Reunion. Notizia, quest’ultima che ha scosso gli animi del gruppo (in particolare Andrea Cerioli) e ha portato ad una prima discussione poco dopo la puntata. Ma cosa è successo?

Come ogni settimana i naufraghi sono sottoposti a varie sfide, tra cui la “Prova ricompensa”, vinta ancora una volta da Miryea Stabile e Vera Gemma. Le concorrenti sono riuscite così a vincere del cibo (si tratta di patatine fritte). Tornate a Playa Reunion avevano due opzioni: condividere quanto guadagnato con gli altri naufraghi, oppure tenerselo per sé. Miryea ha suggerito di mangiare qualcosa prima tra loro, dato che è la loro ricompensa e poi in caso dividere con tutti.

In tutto ciò, però, Vera Gemma ha coinvolto anche Beatrice Marchetti, che ha gradito il gesto. A quel punto Andrea Cerioli si è chiesto: “Ma stanno mangiando solo loro?”, con Francesca Lodo che l’ha seguito: “Niente, non si divide?”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato non poco fastidio per il gesto fatto da Vera e Miryea: “Questo descrive a pieno le persone che sono”. Poco dopo la Gemma ha deciso di chiamare anche Awed per condividere con loro la teglia di patatine, ma quest’ultimo ha categoricamente rifiutato per rispetto degli altri compagni, a differenza di Paul, che ha preso invece la sua parte.

Consultandosi con alcuni altri membri del gruppo come Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, Vera ha chiamato anche Andrea. Ed è qui che la Gemma e Cerioli sono arrivati a litigare: “Io passo, grazie”, ha detto infastidito. Vera sembra esserci rimasta male di questo rifiuto e ha detto che non avrebbe portato lei il cibo agli altri per il loro modo di comportarsi e per come l’hanno trattata. Ma non è finita qui…