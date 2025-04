Ospite di un podcast Asia Nuccetelli è tornata a parlare di quanto successo con Andrea Damante e Giulia De Lellis al GF Vip.

Asia Nuccetelli torna sui Damellis e il GF Vip

Vecchi dissapori tornano a galla, in questo sabato pomeriggio dove notizie e pettegolezzi non sembrano di certo mancare. Ospite del podcast No Lies, Asia Nuccetelli ha parlato della sua partecipazione al Grande Fratello Vip insieme alla madre Antonella Mosetti.

Nella chiacchierata il riferimento all’incursione di Giulia De Lellis era ovvio. Lei si era detta particolarmente gelosa dell’amicizia creata tra il suo fidanzato dell’epoca Andrea Damante e Asia Nuccetelli. L’influencer in quell’occasione invitò la gieffina ad “andare a giocare un po’ più in là” e restituire la maglia ad Andrea.

A distanza di anni da quella diatriba che era proseguita anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia, Asia Nuccetelli è tornata a parlarne. Secondo il suo punto di vista Giulia De Lellis era perfettamente consapevole che con Andrea non sarebbe successo nulla e che non c’era niente di cui preoccuparsi: “Credo sinceramente che non sia una persona cattiva. Però ha creato quella situazione”.

Le parole di Asia

Mettendosi poi nei panni di Giulia De Lellis, Asia Nuccetelli ha ammesso che se oggi il suo compagno le dicesse di volere partecipare al Grande Fratello non ne sarebbe felicissima. È consapevole infatti che nel reality si debbano creare legami profondi per andare avanti nel gioco e bisogna esserne consapevoli:

“Poi, per carità, se dovessi vederlo baciarsi con qualcuna, o se una ragazza gli dicesse “mi piaci, vorrei stare con te”, allora sì, sarebbe un’altra cosa. Ma in questo caso, sono convinta anzi certa che tutto sia stato montato ad arte“.

Poi Asia Nuccetelli ha nuovamente fatto riferimento alla sua esperienza, quando era ancora giovanissima. Della sua età non c’era nessuno e l’unico era proprio Andrea Damante. Vista la divisione tra Tugurio e Casa, lei ha cercato di instaurare quanti più legami possibili e proprio con l’ex di Giulia De Lellis era entrata in sintonia. Ciò si era verificato anche con Stefano Bettarini, nonostante lui fosse più grande:

“Col senno di poi, capisco che certe cose siano state costruite a tavolino”. A detta sua infatti se sei gelosa del tuo compagno da non permettergli nemmeno un’amicizia, allora sarebbe meglio non partecipare al Grande Fratello, dov’è inevitabile creare rapporti spesso fraintendibili:

“Lui mi aveva dato una sua maglietta per allenarmi, perché non ne avevo. (…). E da lì è partito tutto. Tutto è stato un po’ costruito, parliamoci chiaro. Questa è la verità. E una volta uscita, quella storia è stata alimentata fino all’estremo”, ha chiuso Asia Nuccetelli.