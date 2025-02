Quest’anno il Carnevale di Viareggio si arricchisce con un carro dedicato a Maria De Filippi e ad alcuni suoi fedeli compagni di viaggio iconici. Ecco la foto.

Maria De Filippi e il Carnevale di Viareggio

A partire da sabato 8 febbraio ha avuto il via il Carnevale di Viareggio, momento storico che viene celebrato ogni anno in questo periodo. Saranno ancora cinque le date durante le quali si terranno le sfilate dei carri: domenica 16, sabato 22, giovedì 27, domenica 2 marzo e martedì 4.

Sicuramente un evento da non perdere tra sfilate diurne e notturne e attività culturali nei rioni della città. Fondata nel 1873, la tradizione ha saputo evolversi ma rimanendo comunque fedele a se stessa. I giganteschi carri di cartapesta sono capaci di togliere il fiato a tutte le persone che li incontrano sul proprio cammino.

Tra i temi che sono stati presi in considerazione per quest’anno possiamo anche menzionare la cultura pop. E chi la rappresenta meglio nella televisione italiana se non Maria De Filippi e i suoi programmi iconici. Per tale ragione è stato scelto di creare un carro che avesse lei come protagonista, seduta su un trono e in mano una spada.

Il carro di Carnevale di Viareggio con Maria De Filippi

Accanto a Maria De Filippi troviamo anche Maurizio Costanzo con le sembianze di una angelo e quelli che sembrano tre gargoyle. Questi hanno i volti di Rudy Zerbi, Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sullo sfondo vediamo l’interno di un palazzo che è in parte crollato. Voi che cosa ne pensate di questa opera d’arte creata da Luca Bertozzi? Andrete a vederlo a Viareggio? Fatecelo sapere con un commento.