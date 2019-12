Solo nelle scorse ore abbiamo letto lo sfogo tra le Instagram Stories di Katia Fanelli, ex protagonista indiscussa di Temptation Island. Inevitabile ovviamente la replica da parte dell’ex Vittorio Collina che ha detto la sua circa questa faccenda.

Come ben sappiamo i due hanno partecipato al reality per superare i loro problemi di coppia, emersi ulteriormente a poche ore dall’inizio della loro avventura nei rispettivi villaggi. Se inizialmente è stata Katia ad avere degli atteggiamenti poco graditi, successivamente è stato Vittorio a provocare una reazione in lei. Lo speaker, infatti, si è avvicinato alla single Vanessa Cinelli, portando così la Fotonica Fanelli a fare un passo indietro e chiedergli perdono durante il falò di confronto finale. Il tutto è servito a ben poco e ad ora Vittorio Collina si dice felice con la bella Vanessa.

Nella giornata di ieri, Katia Fanelli ha ricordato il terzo anniversario di fidanzamento che lei e Vittorio avrebbero dovuto festeggiare. Con un pizzico di nostalgia ha riportato queste parole tra le storie di Instagram, a cui ha aggiunto anche una foto che li ritrae insieme. Di seguito poi uno sfogo della Fotonica sotto ad un post a loro dedicato dalla pagina Instagram, Uomini e Donne Classico e Over:

“Sono contenta che finalmente anche lui abbia qualcosa da dire su di noi e su di me…posso solo sperare che come me per lui anche lui per me abbia da dire cose e pensieri belli.

Non so forse avrò la memoria un po’ corta ma non ricordo alcun avvenimento che abbia potuto compromettere la nostra storia

Sono anche io curiosa quanto voi di sapere cosa sia successo di così tanto grave addirittura da non ricordarlo io stessa“