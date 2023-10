Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Ottobre 2023

In puntata Vittorio Menozzi ha rifilato un due di picche a Heidi. Al termine della messa in onda Anita ha esultato per questo

Non solo scontri! Nella Casa del Grande Fratello si stanno portando avanti anche le prime simpatie. Pian piano e con fatica Vittorio Menozzi si sta integrando all’interno del gruppo e pare aver attirato attenzione di due coinquiline: Heidi Baci e Anita Olivieri.

Lui però ha rifilato un due di picche alla prima e ha manifestato attenzioni nei confronti della seconda. Nel post puntata la situazione avrebbe provocato gioia nella Olivieri, viste anche le diatribe tra lei e Heidi. Ma partiamo per ordine.

Dagli atteggiamenti di Heidi, Vittorio Menozzi ha compreso che da parte sua c’è un interesse o comunque una curiosità. Lui però non sembra essere dello stesso avviso. Con la Baci gli piace scherzare come se fosse una sua compagna di scuola, ma non è scattato quel qualcosa in più. Dunque non sembra essere ricambiato.

Continuano i giochi di sguardi e la curiosità tra Heidi e Vittorio… siamo arrivati ad uno stallo o si andrà avanti? Ma soprattutto… qual è il ruolo di Anita? #GrandeFratello pic.twitter.com/XLrNNjmj7V — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2023

Discorso diverso invece per quanto riguarda la Olivieri. Nel segreto del confessionale Vittorio Menozzi ha confidato: “Anita mi fa un certo effetto da un punto di vista estetico“. Alcune situazioni irrisolte che vive la ragazza fuori, però, lo portano a metterci un freno.

Una volta terminata la clip, Vittorio Menozzi ha fatto sapere che legarsi a una persona necessita di tempo per poterla conoscere in tutti i suoi aspetti. Così come Paolo, anche il modello non vuole sbilanciarsi con Anita dato il suo legame con una persona fuori dal reality.

Anita Olivieri a domanda diretta di Alfonso Signorini ha fatto sapere in puntata che effettivamente questo rappresenta un ostacolo. Successivamente il conduttore ha fatto notare a Heidi che ha preso un bel palo da Vittorio Menozzi. La Baci ci ha scherzato un po’ su, spiegando che quella con il modello è stata una conoscenza leggera.

Sempre Vittorio ha fatto sapere di avere dei punti in comune con Anita e per questo si è legato a lei. In ogni caso l’atteggiamento prudente e serio di Menozzi è stato molto apprezzato. A fine puntata in cucina, come dicevamo, Anita ha ripensato a quanto accaduto ed è sembrata molto felice. Ha persino gioito per il due di picche che Vittorio Menozzi ha rifilato alla sua “rivale” Heidi Baci. Ecco il video del momento…

ANITA CHE GIOISCE AL PALO DI VITTORIO AD HEIDI È ALTAMENTE RIDICOLA . UNA BIMBA DI 5 ANNI È PIÙ MATURA DI LEI #grandefratello #gf pic.twitter.com/WH6ffGzjPj — Soqquadro (@gicarestik2) October 10, 2023

La reazione di Anita non è sfuggita alle telecamere del Grande Fratello e molto probabilmente durante la prossima puntata questo episodio sarà oggetto di discussione. Come reagirà Heidi Baci e cosa ne penserà Vittorio Menozzi?