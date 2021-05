Viviana Bazzani: da agente di polizia a concorrente dell’Isola dei Famosi

“Quando facevo l’agente di Polizia a Pescara, per motivi lavorativi sono stata a stretto contatto con la comunità Rom della città. Posso dire di conoscere bene il suddetto popolo e la loro storia. È una leggenda metropolitana che gli ‘zingari’ possano rapire un bambino gagè (non zingaro). Anche se, leggendo su Google, i casi di cronaca a volte ti fanno pensare il contrario. Fare ciò, per la loro cultura, significherebbe avere malefici per ben sette generazioni”.

A parlare è Viviana Bazzani, una delle prime donne a indossare la divisa e a prestare servizio come agente di polizia dal 1985 al 2007, dividendosi tra il reparto Volanti “Maurizio Giglio” di Roma e il reparto Volanti della Questura di Pescara.

A cavallo tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ’90 si è occupata anche di scortare il giudice Giovanni Falcone durante i suoi impegni lavorativi a Roma.

L’opinione su Denise

Ritiratasi dal lavoro a soli quarantacinque anni a seguito di un incidente (una colluttazione con un clandestino albanese durante un controllo notturno in volante che le è costato la perdita dell’occhio sinistro), Bazzani è stata selezionata, un paio di mesi dopo il congedo, come concorrente NIP alla quinta edizione del reality L’Isola dei Famosi, allora in onda su Rai 2 e condotta da Simona Ventura.

Oggi è un’opinionista di successo, cura una rubrica chiamata Semplicemente Donna per La Gazzetta di Milano. E, data la sua lunga esperienza nel corpo di polizia, avverte la forte esigenza di comunicare il suo punto di vista sul difficile e tormentato caso della piccola Denise Pipitone. La bambina scomparve com’è noto nel nulla nel lontano 2004 da Mazara del Vallo.

Ricordiamo che tra le supposizioni fatte si era ipotizzato un possibile rapimento della bimba da parte di alcuni Rom.

Concludendo, la cinquantottenne milanese tiene a fare una precisazione riguardo la testimonianza della guardia giurata Felice Grieco. Fu questi che avrebbe visto a Milano la piccola Denise Pipitone dopo un mese dal rapimento:

“La guardia giurata, quando ha visto questa bambina molto somigliante a Denise, ha chiamato il numero d’emergenza per informare i colleghi, e capire come doversi comportare per prendere tempo aspettando che gli agenti intervenissero sul posto… Io penso che la guardia giurata, magari preso dall’emozione del momento, si sia spiegato male. Oppure, che non si siano proprio capiti lui e l’operatore in servizio al 113. Ma questa è solo una mia opinione”.

