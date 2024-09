Al GF Amanda Lecciso menziona Albano Carrisi in chiacchiera con Helena Prestes, che però non lo conosce: “Non so chi sia”

Un curioso episodio si è verificato durante una chiacchierata tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes al GF. Quando la sorella di Loredana ha menzionato Albano, la modella brasiliana ha confidato di non avere idea di chi sia. La gaffe fa il giro del web.

Grande Fratello, la gaffe di Helena con Amanda Lecciso

Nella Casa del Grande Fratello proseguono le giornate dei gieffini. Dopo lo spoiler di Enzo Paolo su uno dei nuovi concorrenti e il richiamo a Lorenzo e Giglio, c’è un altro episodio che ha catalizzato l’attenzione del web. E non facciamo riferimento a Maria Vittoria e Tommaso, ma ad Amanda Lecciso!

Con grande sorpresa la sorella di Loredana Lecciso è stata scelta per sostituire lo squalificato Lino Giuliano e dare modo quindi al pubblico di farsi conoscere. Lei ha voluto mettersi in gioco e questi primi giorni in Casa sembrano essere molto positivi per lei.

Abbiamo visto Amanda Lecciso conversare con diversi concorrenti, ma è la chiacchierata con Helena Prestes ad aver incuriosito particolarmente. Tra una battuta e un’altra, come mostrato dal video in questione, la prima ha esordito rivolgendosi alla coinquilina:

“Ci sta che non te la ricordi. La compagna di Albano… Albano te lo ricordi? No? Grave, questo è grave”, ha detto subito Amanda Lecciso, scherzosa. Quando poi però ha canticchiato un pezzetto del brano Felicità, che Carrisi ha portato al successo insieme a Romina Power, allora Helena Prestes ha ricordato e capito tutti i collegamenti fatti dalla coinquilina e dunque ricordato in un secondo momento chi è Loredana Lecciso, così come Romina Power e soprattutto Albano Carrisi.

– “Lo conosci Al bano ?”



– “NO.”



– “Questo è grave.”



Questa interazione mi ha fatto volare nel iper uranio ✈️✈️✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/ru5D8WNAM0 — _97 (@zabetta97) September 20, 2024

La gaffe commessa da Helena Prestes al Grande Fratello in compagnia della coinquilina Amanda Lecciso ha generato l’ironia del web, che ora vorrebbe l’intervento di Albano nella Casa!