Vladimir Luxuria riprende e sbotta contro Valentina Vezzali: “Sei infantile”

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Questa sera Vladimir Luxuria si è un po’ arrabbiata con Valentina Vezzali e per tale ragione è sbottata con la campionessa di scherma.

Vladimir Luxuria riprende Valentina

Continua la puntata ricca di sorprese e colpi di scena de L’Isola dei Famosi. Valentina Vezzali è stata una vera e propria protagonista per tutta la serata, la quale è partita con uno scontro tra la campionessa e i naufraghi che le hanno parlato alle spalle in settimana. Poi si è passati a una punizione dopo l’infrazione del regolamento nel corso della prova leader con un annuncio di Vladimir Luxuria.

Alla fine purtroppo è dovuta uscire con quasi il 50% dei voti del pubblico in seguito a un televoto flash. Ma i problemi con la conduttrice hanno avuto inizio nel momento in cui stava per andarsene dalla Palapa. La naufraga stava salutando il pubblico uscendo senza nemmeno rivolgere uno sguardo ai compagni di viaggio, ma la presentatrice l’ha fermata:

“Te ne stavi scappando. Non voglio che lasci così l’isola perché comunque hai fatto un percorso… La gente da casa ha voluto che tu tornassi a casa e non è colpa dei tuoi compagni naufraghi. Salutali con un sorriso se non con un abbraccio.

Scusa Valentina, a me piace essere sincera. Perché te ne stavi andando via senza neanche salutare nessuno? Perché eri incazz*ata, incavolata, imbronciata. Un po’ infantile, scusa ma ora lo dico. Ti ho difesa fino ad ora”.

Valentina ha provato a dare le sue motivazioni ma Vladimir Luxuria non è parsa troppo convinta e ha tagliato corto facendole dare il “Bacio di Giuda” prima di salutarla.