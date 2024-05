Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Andiamo a scoprire chi sono tutti i nominati della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2024 in onda il 19 maggio 2024. I concorrenti che rischiano l’eliminazione.

I nominati de L’Isola dei Famosi 2024

La puntata del 19 maggio 2024 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. Prima di tutto c’è stato uno scontro tra Valentina Vezzali e gli altri naufraghi che hanno parlato alle sue spalle in settimana. In seguito alche Alvina è stata accusata di non fare nulla rispetto ad altri, ma anzi di pescare da sdraiata.

Matilde Brandi in seguito ha ricevuto la sorpresa del compagno, il quale sembra aver lasciato intendere delle imminenti nozze. L’eliminata della puntata invece è stata Valentina Vezzali, mentre il preferito è stato ancora Samuel Peron. Ed eccoci alle nomination:

Edoardo Stoppa ha nominato Artur

Samuel Peron ha nominato Artur

Edoardo Franco ha nominato Greta

Greta Zuccarello ha nominato Artur

Artur ha nominato Greta

Matilde Brandi ha nominato Linda

Dario ha nominato Edoardo Stoppa

Khady ha nominato Aras

Linda ha nominato Aras

Aras ha nominato Artur

In nomination a L’Isola dei Famosi 2024, quindi, troviamo Artur, Greta e Aras (nominato dalla leader Karina). Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta.

