Elettra Lamborghini mette nel mirino l’Eurovision Song Contest. La cantante bolognese, che sta ottenendo un grande successo anche come conduttrice, ha le idee molto chiare. Ospite di Radio Italia ha infatti parlato delle sue aspirazioni future, rivelando il suo grande obiettivo.

Elettra Lamborghini: per la prima volta a Radio Italia Live

Debutto a Radio Italia Live – Il Concerto per Elettra Lamborghini, la cantante bolognese amatissima dal pubblico e che, a pari passo con la musica, sta portando avanti anche la carriera come conduttrice. In occasione della prove per l’evento datato 28 giugno al Foro Italico di Palermo, la Lamborghini è stata intervistata dalla redazione di Radio Italia, raccontando anche come ha superato alcuni acciacchi: “Mi sono fatta l’aerosol con l’acido ialuronico, ho fatto un brodone e iniziavo a stare meglio”. Poi, però, a causa di un matrimonio è rimasta senza voce: “C’era la musica talmente alta che ho urlato a cena. Mi hanno fatto pure cantare, quindi sono totalmente afona, quest’anno la voce non mi sopporta più.” Sul palco Elettra ha fatto ballare tutti con il suo singolo “Bam Bam Bambina“. Ma, e il futuro? Cosa ha in serbo la carismatica cantante?

“Voglio andare all’Eurovision”, Elettra Lamborghini pronta al ritorno a Sanremo

Elettra Lamborghini ha partecipato per la prima volta a Radio Italia Live – il Concerto, tenutosi domenica scorsa a Palermo. Durante la chiacchierata con ,la redazione di Radio Itala, la bella cantante bolognese ha parlato anche del suo futuro, dimostrando di avere le idee molto chiare: il suo obiettivo, infatti, è poter partecipare all’Eurovision! Elettra, tra l’altro, ha fatto proprio la commentatrice per l’Italia dell’evento dello scorso maggio, vinto dalla cantante bulgara Dara con “Bangaranga“. Ma ecco le parole della Lamborghini: “Certo che mi è venuta voglia di cantare all’Eurovision. Non me ne frega niente, io l’anno prossimo ci provo. Sto aspettando che mi mandino delle canzoni belle, che spacchino. Però voglio andarci a ogni costo l’anno prossimo. Io sono una persona che quando si mette in testa una cosa continua a sbattere la testa fino a che non è riuscita a ottenerla. Io non demordo mai. Io voglio farlo. Se non sarà con il Festival di Sanremo, sarà con San Marino, troverò sempre una via.“

Elettra Lamborghini provò a rappresentare la Spagna all’Eurovision

In pochi magari lo sanno ma Elettra Lamborghini, nel 2024, aveva provato a rappresentare la Spagna (Paese in cui la cantante è famosissima) all’Eurovision Song Contest: “Vi racconto una cosa, due anni fa io avevo così voglia di andare all’Eurovision, che volevo andarci per la Spagna. Se voglio andare, ci vado! Nella vita è così, tu ti devi mettere in testa qualcosa, la gente ti dice no, e a me questo fa venire ancora più voglia. Se non è l’anno prossimo, sarà quello dopo ancora… Sappiate che arriverà il giorno che mi vedrete all’Eurovision!”