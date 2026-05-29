Elettra Lamborghini è uno dei volti più amati della televisione e del mondo della musica. A quanto ammonta il suo patrimonio? Tra i suoi guadagni personali e l’eredità ottenuta, la cifra è davvero molto alta.

Elettra Lamborghini patrimonio: quanto è ricca la cantante?

Elettra Lamborghini è la nipote di Ferruccio Lamborghini, imprenditore che produceva trattori e che, nel 1963, dopo una lite con Enzo Ferrari, decise di creare da solo le auto che avrebbe voluto guidare. In pochi anni ha lanciato la Lamborghini Miura, segnando una vera svolta e facendo nascere il concetto moderno di supercar. E proprio per questo il secondo nome di Elettra è Miura. L’azienda è cresciuta molto in fretta, creandosi il suo spazio nel mondo delle auto sportive di lusso. Questo è stato un fattore decisivo per la crescita del patrimonio di Elettra Lamborghini, che ha ereditato una vera e propria ricchezza, alla quale si sono aggiunti i guadagni della sua carriera.

Il patrimonio della cantante è stimato intorno ai 10 milioni di euro, cifra che riguarda solo i guadagni costruiti da lei stessa, senza contare le ricchezze della sua famiglia. Per lei questo è fondamentale, perché ha sempre voluto farsi strada da sola nel mondo della musica, della televisione e dell’imprenditoria. Tra cachet televisivi, collaborazioni con brand e campagne social, l’artista è riuscita a creare una piccola fortuna, portata avanti con la sua musica, vari investimenti immobiliari tra Italia, Stati Uniti e Nord Europa, e una linea di abbigliamento.

Elettra Lamborghini patrimonio: l’eredità ottenuta

Nel corso della storia del marchio Lamborghini ci sono stati anche momenti di crisi. Ferruccio Lamborghini ha ceduto la maggioranza delle quote all’imprenditore svizzero Georges-Henri Rossetti nel 1973 e l’anno successivo ha venduto il 49% a René Leimer, uscendo dalla società. Nei decenni successivi il marchio è passato di mano in mano fino al 1998, quando è diventato parte di Audi. Oggi le auto Lamborghini fatturano oltre 3 miliardi di euro, ma questi soldi non entrano nelle tasche della famiglia di Elettra.

Loro non possiedono più quella società da trent’anni, anche se il cognome è rimasto. Il nonno della cantante aveva abbandonato il settore delle auto di lusso e dei trattori, ma non del mondo degli affari. Aveva dato il via ad altre realtà industriali, come Lamborghini Calor, nel campo dei bruciatori e delle caldaie, e Lamborghini Oleodinamica, nel campo dell’idraulica. Quando è morto, nel 1993, ha lasciato un patrimonio di decine di milioni di euro. L’eredità è stata divisa tra i due figli; Tonino, nato dal primo matrimonio con Clelia Monti e padre di Elettra, e Patrizia, nata dall’ultima compagna Maria Teresa Cane. Il papà della cantante ha ereditato le attività industriali del padre, che ha gestito per anni, per poi cederle nei primi anni 2000, ma nel 1981 aveva fondato Tonino Lamborghini SpA, una società che si occupava di orologi, profumi, hotel e altro, sfruttando il marchio. Questa ricchezza è divisa tra i cinque fratelli, tenendo conto che Ferruccio Jr, il primogenito, è diventato vice presidente della Tonino Lamborghini SpA.