Due opzioni possibili per Karina Cascella al Grande Fratello. Secondo i rumor gli autori “vogliono inserirla”, ma non da concorrente

Potrebbero essere aperte due opzioni per Karina Cascella al Grande Fratello. Secondo quando si apprende, infatti, pare che gli autori del reality show vogliano inserirla a tutti i costi.

Grande Fratello: due opzioni per Karina Cascella

Mentre da una parte si lavora alla formazione del cast per la prossima edizione de La Talpa (e potrebbero esserci delle novità in vista), anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini sta via via prendendo forma. In questi giorni si è tanto parlato dei papabili nuovi concorrenti: da un noto attore di Beautiful a un’ex vincitore de L’Isola dei Famosi per passare a un volto di Temptation Island e Uomini e Donne.

Insomma si sta lavorando per dare ad Alfonso Signorini il miglior cast possibile. Nel frattempo però un nome che era stato dato per certo tra i partecipanti, pare possa avere un altro ruolo. Si è detto infatti che Karina Cascella avrebbe potuto prendere parte al Grande Fratello in qualità di gieffina. Ma lei stessa pare abbia rifiutato perché “ha altre priorità”. Sui social l’opinionista ha fatto sapere di aver effettuato un provino, dove ha avuto modo di conoscere anche Alfonso Signorini, ma di aver dovuto declinare l’invito perché non si sente di lasciare casa e i propri affetti per un periodo molto lungo. Questo pare l’abbia fatta vacillare.

Nonostante questa premessa, Amedeo Venza sui social ha dichiarato che Signorini e il Grande Fratello non vorrebbero rinunciare a Karina Cascella. E se non possono averla come concorrente, pare stiano pensando di affidarle qualche altro ruolo. L’esperto di gossip ha scritto quanto segue: “In questi giorni il GF sta pensando di inserire la Cascella in qualche modo. O sta vacillando il ruolo di Rebecca o affiancherà la Buonamici”,

Indiscrezione Grande Fratello su Karina Cascella – Instagram stories Amedeo Venza

Ovviamente si tratta di voci di corridoio. Non abbiamo alcuna certezza che Karina Cascella possa davvero far parte di questa edizione del Grande Fratello. E questo lo diciamo sia in qualità di opinionista che in altre vesti. Insomma, ci sarà da attendere. Per ora però si fa leva sulle sue dichiarazioni, ma chissà che in questo modo non si possa comunque vedere l’ex protagonista di Uomini e Donne nel reality show.