Stasera è prevista la nuova puntata del Grande Fratello ma quali sono tutte le anticipazioni del GF? Ecco cosa succede nel corso dell’appuntamento del 23 dicembre.

Grande Fratello anticipazioni 23 dicembre

Puntata frizzantina quella di questa sera nella Casa del Grande Fratello, quantomeno a giudicare dalle anticipazioni che arrivano. Di cosa si parlerà? Facciamo un po’ di ordine e vediamo gli argomenti che potrebbero essere trattati.

Uno dei blocchi principali è sicuramente dedicato agli Shailenzo. Tra Lorenzo e Shaila ormai sembra esserci una rottura e non c’è modo di riavvicinarsi. Avremo modo di vedere gli sfoghi di entrambi in svariate occasioni. Il rapporto in ogni caso è molto chiacchierato ed è messo in dubbio da diversi inquilini, in particolare Stefania ed Eva che non hanno nascosto le loro perplessità. In ogni caso l’argomento ha generato tensione anche con altri concorrenti.

Ci sarà comunque un tentativo di riappacificazione tra i due durante la puntata del Grande Fratello. E occhio perché tornerà la madre di Shaila, come anticipato.

Sempre a proposito di Lorenzo, il ragazzo ha provato a riavvicinarsi ai suoi compagni e recuperare il rapporto perso. Ha avuto un lungo confronto anche con Helena, la quale gli ha detto tutto ciò che pensa riguardo a questa situazione e alla loro amicizia.

Altro argomento forte potrebbe essere anche la vicinanza speciale tra Zeudi ed Helena. Non sono passati inosservati gesti, abbracci e carezze. La modella brasiliana ha anche rivelato di aver avuto rapporti con altre donne, l’ultima 4 anni fa. Dunque se ne potrebbe parlare e fare il punto della situazione, specie dopo gli ultimi avvenimenti e il confronto notturno tra le due ragazze.

Probabilmente sia Helena che Zeudi scopriranno anche il parere dei loro compagni d’avventura.

Sempre con protagonista Helena vedremo anche il chiarimento con Jessica dopo settimane di tensione e come procede invece il rapporto con Javier, dopo la chiusura totale.

Un altro motivo di chiacchiere nella Casa del Grande Fratello potrebbe essere anche la distanza e chiarimenti che ci sono stati tra Luca e Jessica.

(AGGIORNAMENTO)

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Ultim’ora e altre news sul Grande Fratello riguardano anche il rapporto tra Perla Maria e sua madre Maria, messo in discussione da alcuni inquilini della Casa, in particolare da Maxime con cui c’è stato uno scontro. Ci sarà dunque modo di sentire tutti i pareri se la faccenda dovesse essere affrontata.

Si potrebbe parlare ancora del rapporto e degli alti e bassi tra Mariavittoria e Tommaso, con uno sguardo sempre su Alfonso.

Sempre per quanto riguarda l’amore, c’è una certa vicinanza tra Javier e Chiara e tra loro pare esserci stato un bacio.

Cosa succederà stasera ancora? Sorprese per Amanda e Ilaria e gli auguri di Natale da parte dei parenti.

Vedremo ovviamente anche il nuovo balletto natalizio, realizzato sotto la guida di Enzo Paolo Turchi, dai concorrenti del Grande Fratello. Festeggiamenti poi per il compleanno di Stefania. Spazio poi anche alle nuove nomination e al risultato del televoto per i due preferiti.

Si vocifera anche che con l’inizio del GF albanese qualcuno dei nostri possa trasferirsi lì per qualche giorno (e viceversa).

(IN AGGIORNAMENTO)

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Al televoto di questa settimana ci sono Bernardo, Emanuele, Helena, Javier, Lorenzo, Tommaso e Zeudi. Ai telespettatori è stato domandato di scegliere chi rendere immune.

Anche noi di Novella2000.it abbiamo postato un sondaggio a cui avete avuto modo di rispondere e prendere la vostra decisione. Stando ai risultati Helena è la più votata con il 46% dei voti. Quindi dovrebbe essere lei la preferita, insieme a Javier, che ha invece raggiunto il 26% di preferenze. In seguito abbiamo Zeudi con il 10%. Dietro di lui ancora Tommaso, che ha invece raccolto il 7%. Ancora abbiamo ancora Lorenzo che ha guadagnato 6% e, infine Bernardo ed Emanuele al 3% al 2%.

Si tratta ovviamente solo di un sondaggio e solo grazie al responso del televoto del Grande Fratello sapremo se sarà effettivamente così.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

A che ora va in onda stasera il Grande Fratello? Il programma è previsto intorno alle 21:30, minuto più minuto meno.

Inizialmente abbiamo le prime anticipazioni del GF, che ci danno una sorta di infarinatura per farci capire più o meno quali saranno gli argomenti trattati.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Il Grande Fratello quando va in onda e dove? Facciamo il punto:

Su Canale 5 tutti i lunedì alle 21:30 circa.

tutti i alle I daytime del GF sono previsti su Canale 5 alle 10:55 ; alle 13:40 e alle 16:30 . Mentre su Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e alle 18:15.

del sono previsti su alle ; alle e alle . Mentre su alle , alle e alle Ricordiamo che su Canale 5 un piccolo spazio al GF viene dedicato anche durante le puntate di Mattino 5 (al lunedì con le anticipazioni ) e a Pomeriggio 5 nella seconda parte dedicata ad attualità e gossip .

un piccolo spazio al viene dedicato anche durante le di (al con le ) e a nella seconda parte dedicata ad attualità e . Su La5 il programma si può seguire dalle 13:00 alle 13:30. Ma è previsto anche il GF Daily tutti i giorni, condotto da Rebecca Staffelli, alle ore 19:10 su La 5.

Coloro che non vogliono perdersi nemmeno un secondo della Casa può sempre usufruire della diretta su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, e sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Chi sono il conduttore e gli opinionisti del GF

Per rispondere alla domanda su chi sono il conduttore e gli opinionisti del Grande Fratello, vi diciamo subito che al comando del reality show abbiamo anche quest’anno Alfonso Signorini.

Mentre nel ruolo di opinioniste ricordiamo la giornalista del TG 5, Cesara Buonamici ma anche l’attrice Beatrice Luzzi. A ricoprire il ruolo di inviata social è ancora Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

Se vi siete chiesti chi sono i concorrenti del Grande Fratello o comunque tutti coloro che hanno fatto e fanno parte di questa edizione, siamo qui per ricordarveli tutti.

Del cast maschile ricordiamo in ordine: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Mentre nel cast delle donne abbiamo precisamente: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi, Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.