Joe Bastianich e l’atterraggio d’emergenza

Dopo la sua avventura a Italia’s Got Talent, per Joe Bastianich è arrivato il momento di tornare negli Stati Uniti. Ovviamente tornerà in Italia per registrare la nuova edizione che andrà in onda il prossimo autunno o inverno. Non tornerà, probabilmente, per registrare MasterChef Italia, programma da lui abbandonato nel 2019. Ancora non sappiamo quando andrà in onda di preciso, ma possiamo supporre che le riprese avverranno questa estate e rivedremo Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Seguendo, come l’anno precedente, tutte le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus. Fatto sta che qualche giorno fa l’imprenditore americano ha fatto parlare di sé per un video postato nel feed del suo account Instagram.

A quanto pare l’aereo sul quale viaggiava il conduttore ha dovuto ricorrere a un atterraggio d’emergenza a causa di una persona che ha portato un po’ di scompiglio all’interno del volo. Qui sotto, infatti, possiamo vedere la fine della storia ripresa dal suo cellulare, un po’ di nascosto. Notiamo, quindi, alcune persone che portano via di peso qualcuno. Le mani e le gambe di questo individuo immobilizzate con dei lacci. Leggiamo, perciò, la descrizione sotto il post di Joe Bastianich.

Allora, oggi è successo questo sul volo Detla 386 da Los Angeles a Nashville. Un pazzo è corso nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare. (Non fate uso di droghe). Dei coraggiosi passeggeri lo hanno fermato, legato con dei lacci. Abbiamo fatto un atterraggio d’emergenza ad Albuquerque dove ora siamo bloccati.

Insomma, un’esperienza abbastanza paurosa quella che ha vissuto Joe Bastianich qualche giorno fa. Sicuramente il resto del viaggio è andato meglio. Non ci resta, adesso, che attendere l’autunno per vederlo su Sky Italia con le nuovissime puntate di Italia’s Got Talent. Continuate a seguirci per molte altre news.

