Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non avrebbero invitato al matrimonio Valentina Persia e alcune indiscrezioni avrebbero rivelato la sua presunta reazione.

La reazione di Valentina Persia

Come ben sappiamo lo scorso fine settimana Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono convolati a nozze. Tanti gli amici e i famigliari invitati, soprattutto per quanto riguarda i volti noti del mondo dello spettacolo. Possiamo citare Tony Effe, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Belen Rodriguez e Alvise Rigo. Tra questi però ci sono stati degli assenti importanti, tra i quali Valentina Persia e Stefano De Martino.

Per quanto riguarda il conduttore, stando alle indiscrezioni rilasciate da Deianira Marzano, pare che tra Stefano e Cecilia non corresse buon sangue. Se sia davvero così però non possiamo averne la certezza assoluta. Per quanto riguarda la comica, invece, chi ha seguito L’Isola dei Famosi nel 2021 sa che la Persia e Moser sono stati concorrenti della stessa edizione.

Avendo stretto un legame sull’isola, quindi, forse Valentina Persia si aspettava un invito che invece non è mai arrivato. Del resto entrambi erano arrivati in finale in quanto lo sportivo si era piazzato al quarto posto mentre la comica al secondo. Il motivo però in questo caso non è noto ma l’esperto di gossip Amedeo Venza rivela quale sarebbe stata la sua presunta reazione: “Pare ci sia rimasta male“. Che sia vero oppure no non è dato saperlo al momento.

Ovviamente rimarremo a disposizione per qualsiasi conferma o smentita da parte dei diretti interessati nel caso in cui volessero mettere in chiaro la situazione. Noi continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Ci teniamo comunque a rinnovare le nostre congratulazioni ai novelli sposi, da parte di tutta la redazione di Novella 2000, per aver coronato il loro sogno dopo sette anni di relazione.