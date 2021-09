Walter Nudo a Venezia con le infradito

Nelle scorse ore Walter Nudo è arrivato a Venezia per presentare il suo libro all’evento intitolato Il Salotto delle Celebrità. Nelle sue Instagram Stories, infatti, possiamo vederlo mentre arriva in città. Si trovava al Lido di Venezia, infatti, per la conferenza stampa in occasione dell’uscita de “La vita accade per te“. Nella sera, poi, ha sfilato sul red carpet e ha utilizzato un look alquanto particolare. Sul web, infatti, ha iniziato a circolare una foto che lo mostra con un completo e le infradito ai piedi.

Uolter Nudo con le infradito sul red carpet non è un esercitazione signori pic.twitter.com/zhmxjsJsAD — Prima di essere ramoscella sono una PerZona (@aidalaverdadera) September 9, 2021

L’autrice del post che vedete qui sopra ha ammesso di aver fatto alcuni errori grammaticali perché presa dall’entusiasmo di aver visto uno scatto così particolare. Non riuscendo più a contenere l’emozione ha dovuto condividerla velocemente su Twitter e scrivendo con velocità ha detto: “Walter Nudo con le infradito sul red carpet. Non è un’esercitazione, signori“. La celebrità non ha commentato. Chissà se lo farà. La cosa certa è che l’attore ormai ha deciso di stare lontano dalla televisione. Lo ha rivelato in un’intervista con il Corriere della Sera:

Sì, dalla televisione che ho fatto sì. Ho chiuso. Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente.

La decisione di Walter Nudo deriva da una presa di consapevolezza, della quale ha parlato anche nel suo libro. Ha, infatti, spiegato:

Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. Non pretendo di insegnare nulla, ma quello che voglio è condividere riflessioni che spero aiutino altri. Ho avuto alti e bassi: ora però so che la vita non accade a noi, ma per noi. Spesso pensiamo che colpisca duro, ma è in quei momenti che inizia a fluire una parte più elevata di noi. Il corpo si rompe e la mente si apre: lì, lo spirito guarisce.

