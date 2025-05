Wanda Nara ha rivelato che per via del divorzio ha perso la coppa ottenuta dopo la vittoria a Ballando con le stelle. Ecco le sue parole in diretta.

La rivelazione di Wanda Nara

Nel 2023 Wanda Nara ha partecipato a Ballando con le stelle insieme al suo maestro Pasquale La Rocca. Nonostante le molte difficoltà incontrate sul percorso ha saputo conquistare la giuria e anche il pubblico a casa e per tale ragione riuscita a ottenere la vittoria. Oltre al titolo ha ricevuto anche una coppa che, come lei stessa ha rivelato ieri sera, non avrebbe più con sé.

Nella serata di ieri è andata in onda la finale di Sognando Ballando con le stelle e tra gli ospiti abbiamo visto alcuni ex concorrenti molto portati per la danza. Tra loro anche Wanda, che ha risposto alla domanda di Milly Carlucci: “Una grandissima coppa, dove l’hai messa?“. Questa la replica:

“No, è rimasta… Non ce l’ho più, non me l’hanno voluta ridare. Ti devo chiedere un copione della coppa. Nel divorzio si perde sempre qualcosa e io ho perso la coppa”.

ICARDI SI È TENUTO LA COPPA DI BALLANDO, STO VOLANDO ✈️✈️✈️#sognandoballandoconlestelle pic.twitter.com/LTDt7EcmuD — SOTER (@SonoSoter) May 30, 2025

Le reazioni dei presenti sono state di stupore puro e Canino ha chiesto: “Nel divorzio? Ma la coppa è la tua“. Giudici e conduttrice hanno sdrammatizzato la situazione e si sono messi a ridere insieme a Wanda Nara stessa: “Certe cose non si possono comprare e la coppa non l’ho pagata“.

Mauro Icardi avrà sentito le parole dell’ex compagna a Sognando Ballando con le stelle? Deciderà di replicare alla questione? Noi rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi e siamo sempre a disposizione per qualsiasi rettifica o precisazione da parte dei diretti interessati.