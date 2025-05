Ieri sera, 30 maggio 2025, è andata in onda la puntata speciale in prima serata di Uomini e Donne e in molti potrebbero chiedersi quali sono stati gli ascolti TV. Ecco tutti i dati sulla scelta di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne in prima serata, gli ascolti TV

Il dating show di Maria De Filippi va abitualmente in onda il pomeriggio su Canale 5 ma per la scelta di Gianmarco Steri Mediaset ha pensato a un evento eccezionale. L’emittente ha voluto trasmettere Uomini e Donne in prima serata il 30 maggio 2025 e tutti si stanno chiedendo come se la sia cavata in termini di ascolti TV.

I dati li ha riportati, tra gli altri, anche Davide Maggio e possiamo vedere che il programma ha conquistato 2.969.000 spettatori con uno share del 17.2%. La scelta del tronista ha così vinto la serata battendo anche la finale di Sognando Ballando con le stelle, in onda nella stessa serata. La trasmissione di Milly Carlucci ha infatti guadagnato 2.354.000 spettatori e il 16.2% di share.

Ecco quindi gli ascolti TV della puntata in prima serata di Uomini e Donne con la scelta di Gianmarco Steri. L’appuntamento ha intrattenuto il pubblico perché gli eventi accaduto sono stati moltissimi. Prima di tutto il tronista ha fatto commuovere il pubblico in due momenti ben distinti: il primo quando ha raccontato di aver perso la zia e il secondo quando ha letto una lettera in studio.

Poi è arrivato il momento della decisione finale e delle prime parole della corteggiatrice che non è stata portata fuori dal dating show. Insomma, davvero una serata intensa che si è conclusa però con la pubblicazione sui social delle prime foto tra Gianmarco e la sua Scelta.

Chissà se Mediaset deciderà di ripetere questo esperimento, visto il successo degli ascolti TV della puntata in prima serata di Uomini e Donne, anche in futuro. Lo scopriremo prossimamente.