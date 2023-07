NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Il regalo per Wax

Sono senza dubbio mesi importanti, questi, per Wax. Dopo aver lasciato la scuola di Amici 22 infatti il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e ha così pubblicato il suo primo EP. Nel mentre Matteo ha incontrato per la prima volta i fan che l’hanno supportato e sostenuto durante il suo percorso all’interno del talent show, tramite una serie di instore in giro per tutta Italia. Come se non bastasse l’ex allievo di Arisa sta anche prendendo parte a diverse kermesse musicali, per far conoscere la sua musica a tutto il pubblico. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha stupito il web, e che ha emozionato Matteo stesso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Una fan, dopo aver incontrato il giovane artista, gli ha regalato una stella. Non è mancata naturalmente la reazione stupita e incredula del cantante, che ha poi caricato sui suoi social il video del momento, che in breve ha fatto il giro della rete.

Qualche giorno fa intanto a tornare a fare il nome di Wax è stata Angelina Mango. La cantante infatti è stata ospite a Dimmi Di Te, dove ha parlato delle amicizie strette all’interno della scuola di Amici 22. Queste le sue parole:

“Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile. Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.