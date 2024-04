NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

In queste ore Wax si è mostrato sui social con un nuovo e inedito look che ha lasciato a bocca aperta tutto il web

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Wax, che per la prima volta si è mostrato sui social con un look del tutto nuovo.

Il nuovo look di Wax

Solo lo scorso anno Wax è stato uno dei protagonisti assoluti di Amici 22. Fin dal primo momento infatti il giovane artista ha saputo attirare l’attenzione su di sé e col passare del tempo il pubblico ha imparato a conoscerlo sempre più a fondo. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi così il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e non sono mancati diversi successi professionali. Solo di recente Matteo ha anche pubblico il suo nuovo singolo, Primo al mondo, che anticipa il suo prossimo progetto musicale. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato l’ex allievo di Amici al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando il cantante ha postato sui suoi profili social un breve filmato, nel quale lo vediamo mentre ascolta e canta un celebre brano di Checco Zalone. Quello che però ha stupito il web, lasciando tutti senza parole, è stato il look nuovo e inedito sfoggiato dal rapper, che solitamente siamo abituati a vedere in abiti completamente diversi.

@waxiello Grazie checco zalone per aver fatto questa hit ♬ suono originale – Wax

Nel mentre proprio nelle ultime settimane, in occasione del lancio del suo singolo, Wax ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, durante la quale ha raccontato un retroscena inedito. Matteo ha infatti svelato di aver vissuto, dopo la fine di Amici, un periodo non semplice e in merito ha affermato:

“Mi sentivo completamente solo, come se avessi vissuto un’esperienza che gli altri non potevano comprendere non avendola vissuta sulla loro pelle. Per fortuna avevo intorno delle persone che credevano in me e che hanno fatto la differenza”.