Si è concluso venerdì sera il White Dinner Water Show, la manifestazione più elegante dell’estate meneghina 2025. Resa ancora più straordinaria grazie alla collaborazione tra Paolo Renis e Roberto Alessi con il Party Novella 2000 Tour. E alla partecipazione della Nazionale Italiana Artisti TV e di Manuela Bresciani, figura chiave della scena artistica nazionale. Ha portato sul palco l’autenticità, la bellezza e la solidarietà per tutte e tre le serate.

Una presenza che ha conferito all’intera manifestazione un’impronta unica, capace di unire spettacolo e impegno con classe ed emozione. Con il gran finale di venerdì 25 luglio si chiude quindi il sipario sull’edizione 2025 dell’evento che ha inaugurato la stagione estiva milanese con tre appuntamenti memorabili – 6, 13 e 25 luglio – nello splendido contesto di Villa ReNoir, simbolo di stile contemporaneo ideato da Paolo Renis.

Il pubblico ha sicuramente vissuto una serata immersiva di rara intensità. Una cena elegante sospesa sull’acqua, accompagnata da scenografie avvolgenti. Anche da giochi di luce spettacolari, coreografie emozionanti e performance di livello internazionale. Il format ha dimostrato ancora una volta la sua unicità grazie a un perfetto bilanciamento tra estetica, ospitalità e show dal vivo.

Ogni dettaglio, dalla mise en place galleggiante al ritmo delle portate, ha offerto emozioni senza pause. Il menù, ideato per seguire i tempi scenici dello spettacolo, ha saputo unire creatività e coerenza gastronomica, trasformando la cena in un’esperienza sensoriale unica. Le tre serate sono state anche arricchite dalla presenza di personaggi noti provenienti da televisione. Così come dallo sport e moda, che hanno trasformato l’evento in una vera passerella di eleganza e fascino.

Accanto alla conduzione coinvolgente di Roberto Alessi e Paolo Chiparo, il pubblico ha potuto ammirare volti amatissimi. Come la giornalista e conduttrice di Studio Aperto, ex showgirl italiana, Elisa Triani, incantevole per la sua naturale eleganza e presenza televisiva. Tra gli ospiti spiccavano i gemelli dal caratteristico colore rosso di capelli, Fabrizio e Valerio Salvatori, che hanno portato il loro stile unico. Insieme ai celebri creator digitali iPantellas, che vantano oltre 7 milioni di iscritti su YouTube e rappresentano una delle eccellenze della comicità online italiana. Poi Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV, figura di spicco nella scena radiofonica nazionale.

Presenze di rilievo includevano anche Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, accompagnato dalla fidanzata Francesca Viverit, coppia molto apprezzata per la loro spontaneità. A completare il cast di celebrità, la radiosa Laura Drzewicka, nota al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello 9. Lei ha aggiunto un tocco di nostalgia spensierata all’atmosfera glam.

Tra le presenze musicali più apprezzate anche Eleonora Porciatti, cantante del gruppo femminile Le Dolce Vita, che ha conquistato l’attenzione del pubblico con il singolo “Tamo Tamo Remix”, hit dell’estate 2025. Numerose le figure di spicco tra il pubblico e i collaboratori: Ylenia di Radio 105, Vicari Dj di RTL 102.5, Lubamba da Striscia la Notizia, El Diablo, amici di Sky Italia, i concorrenti di Temptation Island e ancora una volta iPantellas.

Emozionante la partecipazione della Nazionale Italiana Artisti TV, partner culturale e creativo fondamentale, con un ringraziamento speciale a Manuela Bresciani, vera anima dell’iniziativa, instancabile promotrice di bellezza, empatia e arte applicata al sociale. A rendere unica l’atmosfera dell’evento, anche l’animazione firmata ReNoir con Valerio Schiavone, capace di coinvolgere e valorizzare ogni momento della serata.

Impossibile non menzionare lo straordinario contributo della Black Laber Events di Emiliano Milano, ideatrice dei grandi spettacoli della serata; della GFG Pirotecnica, autrice degli show pirotecnici mozzafiato; del celebre DJ Mario Fargetta, che ha firmato il remix esclusivo per il gran finale. Foto e video a cura di Dorian, mentre i costumi e le coreografie speciali sono stati curati da Brenda Ponde.

L’edizione 2025 ha potuto contare sulla collaborazione di partner autorevoli, fondamentali per la realizzazione di un’esperienza curata in ogni particolare: Moët & Chandon, protagonista di un’esclusiva Champagne Lounge; Refresco, leader nel beverage di qualità; Valverde, dove l’acqua prende vita: “le forme prendono vita in trasparenza, la purezza va in scena”; Next Digital Wave, partner tecnologico che progetta e gestisce infrastrutture IT evolute, sicure e performanti; Fiabe di Gelato, eccellenza artigianale per un dolce finale d’autore.

E ancora Generali B&P Assicuratori, “i partner di vita delle persone”, con la loro sapienza che “non vi lascia mai soli”; SCM SIM, al tuo fianco per offrirti serenità nella protezione del patrimonio: “ridisegna il tuo futuro”; Stars Management, riferimento nel management e nello spettacolo; Loft 73, il brand che veste la vostra eleganza ogni giorno negli eventi di Villa ReNoir; Villa ReNoir, cuore pulsante dell’evento e della sua magia; la Nazionale Italiana Artisti TV, partner culturale e creativo che rafforza il legame tra intrattenimento e solidarietà.

Concepito come esperienza immersiva e multisensoriale, il White Dinner Water Show è oggi riconosciuto come uno degli eventi più raffinati e strutturati d’Europa. La sua unicità non risiede solo nella spettacolarità della messa in scena, ma nella capacità di fondere estetica, accoglienza e visione in un equilibrio che ogni anno continua a dettare lo standard dell’eleganza nell’entertainment.

Con più di 5 miliardi di visualizzazioni generate dai contenuti virali in tutto il mondo, il White Dinner Water Show si riconferma tra le iniziative più eleganti e strutturate d’Europa. Non solo uno spettacolo, ma un format capace di raccontare un nuovo modo di vivere l’intrattenimento: estetico, immersivo, raffinato e profondamente moderno. Il White Dinner Water Show 2025 si è concluso con un’onda di emozioni, lasciando un ricordo indelebile di tre serate straordinarie. Un’esperienza completa che ha ridefinito ancora una volta i confini dell’eleganza nel mondo dello spettacolo.