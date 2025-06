L’attrice americana Whoopi Goldberg ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel cast di Un posto al sole. Ecco il video con le sue parole.

Whoopi Goldberg in Un posto al sole

Un posto al sole è una soap opera italiana che ha avuto inizio nel 1996 e ancora oggi va avanti venendo seguita da milioni di spettatori ogni sera. Dopo 29 stagioni e quasi 7mila episodi, infatti, i pubblico chiede ancora di più e la Rai ha voluto accontentarli con una novità entusiasmante.

Durante la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026 è stato annunciato che un’attrice americana entrerà nel cast. A dare la notizia è stata lei stessa e stiamo parlando di Whoopi Goldberg:

“Buon pomeriggio e buonasera, volevo fermarmi solo per dirvi che quanto sono felice di unirmi al cast di Un posto al sole. Loro sanno che è una pazza idea e lo sono anche io.

Ma è una cosa meravigliosa da fare e non vedo l’ora. Sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto ma troveremo una soluzione. Ci vediamo in TV”.

Whoopi Goldberg è conosciuta dal grande pubblico per le pellicole di successo come Sister Act, Ghost, Il colore viola e tanto altro ancora. Tutte performance che le hanno fatto ottenere candidature a prestigiosi premi oppure la vittoria agli Oscar o Golden Globe.

Nel 2026 andranno in onda gli episodi di Un posto al sole in cui comparirà anche Whoopi. Per il momento non sappiamo molto sul personaggio se non per il fatto che avrà un ruolo ricorrente nel corso della storyline in questione. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, per adesso vi consigliamo di continuare a seguirci.