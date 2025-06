Elodie ha rilasciato, dopo l’annuncio di qualche giorno fa, il suo featuring con Sfera Ebbasta sulle note di Yakuza. Ecco il video.

Elodie e il duetto con Sfera Ebbasta

Qualche giorno fa Elodie e Sfera Ebbasta sui propri profili social avevano seminato degli indizi per quanto riguarda una loro collaborazione. L’ex cantante di Amici ha pubblicato un dietro le quinte di quello che sembrava un videoclip musicale e sembrava apparire proprio il trapper.

I due artisti non sono nuovi alle collaborazioni tra loro perché già nel 2023 avevano rilasciato la canzone Anche stasera. anche questa volta si tratta di un potenziale tormentone estivo ma tutto dipenderà da come il pubblico accoglierà il brano.

Qui sotto possiamo vedere il video ufficiale della canzone Yakuza, che sancisce il secondo featuring di Elodie con Sfera Ebbasta. La location è minima e possiamo vedere una macchina con sopra alcune ballerine che ballano anche intorno. Davanti alla vettura troviamo la cantante insieme al collega, i quali intonano il testo di quella che è a tutti gli effetti una melodia dal ritmo estivo.

Siamo certi che Yakuza riscuoterà un grande successo, infatti nelle prime 12 ore dall’uscita ha già raccolto più di 72mila visualizzazioni su YouTube. Anche i commenti dei fan sembrano approvare effettivamente la scelta e c’è chi ha scritto “Canzone dell’estate. Grazie madre” o ancora “Elodie, il mostro sacro, insieme al re hanno sganciato la hit estiva“.

Questo è un periodo d’oro per Elodie, che si gode anche il successo delle due dati negli Stadi di San Siro a Milano e del Maradona a Napoli. Non ci resta che augurarle ancora tanta fortuna nel futuro, così come a Sfera Ebbasta per il proprio percorso lavorativo.