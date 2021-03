1 Le parole di Willie Peyote

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Willie Peyote. Il cantante, che come sappiamo ha conquistato il sesto posto al Festival di Sanremo 2021, ha infatti fatto discutere per via di alcune dichiarazioni fatte su Ermal Meta. Parlando della serata delle cover, dove quest’ultimo si è posizionato al primo posto, Peyote ha affermato:

“I Maneskin sono stati i migliori, io mi chiamo fuori da questa cosa. Gli avrei ceduto il mio terzo posto ed il primo di Ermal che non se lo merita per niente. Sono tutti innamorati di lui, quindi in realtà non ho nessun motivo personale per avercela con lei. […] Lui canta molto bene e nessuno gli toglierà questa cosa, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell’Etna in eruzione. La accusano di essere scolastica, min*** ma allora Ermal? Io non ho idea perché sia successa questa classifica”.

Ma non solo. Come se non bastasse infatti Willie Peyote ha anche duramente attaccato Francesco Renga, spendendo per lui dure parole. Queste le sue dichiarazioni in merito.

“Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentati della bella vocalità all’italiana, stasera abbia cag**o sul microfono. L’ho pensato solo io? A un certo punto sembrava Aiello”.

Se Ermal Meta ha già replicato a Willie Peyote, Francesco Renga al momento non ha ancora commentato le dichiarazioni del suo collega. Che nelle prossime ore ci sia un botta e risposta tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.