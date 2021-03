Ecco da dove nasce il nome Willie Peyote

1 Il significato di Willie Peyote

Tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2021 c’è Willie Peyote, che nel corso delle serate è stato al centro di molte polemiche. Ha avuto da ridire su Ermal Meta e la scelta della sua cover. Inoltre non gli è andato proprio giù il fatto di non essere stato chiamato sul palco per la consegna del Premio della Critica (così come anche Colapesce e Di Martino). Infine ha lanciato una dura accusa a Francesco Renga.

Oggi, come tutti gli altri cantanti, ospite a Domenica In ha cantanto di nuovo il suo pezzo, Mai dire mai (La locura), ma non c’è stata nessuna polemica, come molti si aspettavano. L’artista ha invece risposto alla domanda riguardante il suo nome d’arte (il suo vero nome è Guglielmo Bruno).

Da cosa deriva quindi il nome Willie Peyote? Qual è il suo significato e perché ha fatto questa scelta? Willie è la versione abbreviata del suo nome in inglese (Guglielmo è William, quindi Willie). Poi a Mara Venier ha spiegato che il primo Willie che gli è venuto in mente è Willie il cogliote (noto personaggio dei cartoni animati Warner Bros). Quindi ha voluto fare un gioco di parole con Peyote che è una pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale. Da qui Willie Peyote. Ma ha preferito non dare ulteriori spiegazioni, visto l’orario.

E voi cosa ne pensate di questo cantante? Vi è piaciuta la sua canzone a Sanremo 2021?