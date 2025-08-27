In un’intervista esclusiva a Novella 2000 Wilma Goich ha raccontato di ricevere spesso attenzioni da uomini molto più giovani e si è detta aperta a una nuova storia. Ha confermato anche l’amicizia profonda con Daniele Dal Moro, con cui si sente ancora regolarmente e non solo…

Wilma Goich: “Ricevo attenzioni dai giovanissimi….”

In una recente intervista rilasciata a Novella 2000, ai microfoni di Fabrizio Maria Barbuto, Wilma Goich si è raccontata con sincerità, parlando sia del suo presente che di alcune importanti relazioni personali nate negli ultimi anni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato di avere ancora oggi un legame molto stretto con Daniele Dal Moro, conosciuto proprio durante il reality. Tra i due l’amicizia non si è mai spenta, tanto da continuare con lunghe telefonate: “Certo che ci sentiamo ancora! È un ragazzo che ha sofferto e siamo diventati grandi amici. A volte stiamo al telefono fino alle sei del mattino”.

Ma a sorprendere di più è stata la rivelazione sulla sua vita sentimentale: Wilma Goich ha confessato di ricevere attenzioni da uomini molto più giovani. E non si dice affatto contraria all’idea di un nuovo amore:

“Non voglio un uomo più vecchio di me, non voglio dovermi prendere cura di qualcuno. Preferisco stare da sola. Spesso ricevo attenzioni da ragazzi molto giovani e non escludo affatto di potermi innamorare ancora”.

Una dichiarazione di libertà e voglia di vivere che dimostra come l’amore e le emozioni non abbiano limiti d’età.

Wilma Goich ha anche ricordato il dolore profondo legato alla perdita della figlia Susanna, avuta con l’ex marito Edoardo Vianello, scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia. Pur rimproverando all’ex compagno di non esserle stato vicino nei momenti più difficili, non rinnega la loro storia:

“Ci sono stati anche momenti belli e una figlia meravigliosa. Se c’è un errore, è non aver affrontato insieme le crisi. Ero giovane, e il mio sogno sembrava irrecuperabile”.

Tutta l’intervista COMPLETA la trovate sul numero di Novella 2000.