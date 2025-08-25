Amicizia giunta al capolinea tra Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Dopo la versione data dall’ex Non è la Rai, è arrivata la replica piccata da parte della cantante: “Ha manomesso l’intervista che ho rilasciato al suo Angolo Malala per creare hype. Voleva farmi litigare con…”

Jessica Morlacchi risponde a Pamela Petrarolo

Sembrava una delle amicizie più solide del Grande Fratello, ma tra Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo si è rotto qualcosa. Dopo lo sfogo di Pamela nell’ultima puntata di “Angolo Malala”, in cui ha rivelato che Jessica avrebbe voluto denunciarla per un trailer, è arrivata la contro-replica della vincitrice del GF in una diretta su Instagram.

“Mi hanno appena mandato il video e ho sentito tutto quello che è stato detto da questa persona”, ha detto Jessica Morlacchi, riferendosi a Pamela. Poi ha via via raccontato, dal lato suo, come sarebbero andate le cose, invitando anche la Petrarolo a entrare in diretta per chiarire insieme la situazione, dicendosi aperta al dialogo.

“Mi ha chiesto di fare questa intervista una persona che credevo fosse una cara amica. Io le ho voluto molto bene, anche se in tanti mi avevano detto di stare attenta”, ha fatto sapere.

Jessica Morlacchi ha poi raccontato di aver messo in guardia Pamela da alcune sue uscite social, preoccupata per le minacce ricevute da fan esagitati. Ma il punto di rottura è arrivato dopo la pubblicazione del trailer: “Hanno montato la mia intervista per far credere che parlassi male di Zeudi. Io sono impazzita”.

Nel dettaglio, Jessica ha raccontato che durante la registrazione, Pamela avrebbe chiesto “una domanda piccante” per aumentare il coinvolgimento. Jessica così aveva proposto di aggiungere al tutto il suo rapporto attuale con Luca Calvani dopo il programma. Ma a quanto pare non sarebbe bastato. La Morlacchi ha rivelato che una sua risposta apparentemente innocua, sarebbe stato dato un altro contesto: “Hanno preso una mia risposta a una domanda innocua e l’hanno usata per farmi litigare con Zeudi”.

Questa quindi la versione da parte di Jessica Morlacchi, che ha dato una spiegazione totalmente opposta a quanto detto da Pamela Petrarolo. Vedremo se ci saranno ulteriori chiarimenti ambo le parti. In ogni caso Novella2000.it, semmai volessero intervenire, è disponibile per eventuali chiarimenti.