Ecco chi è il giudice che non ha confermato la sua presenza a X Factor

Non solo Manuel Agnelli, anche un altro giudice di X Factor non ha confermato la sua presenza per la prossima stagione del talent show.

X Factor, il giudice che non conferma la sua presenza

Nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha rivelato che non è confermata la presenza di Manuel Agnelli nella giuria di X Factor per la prossima edizione. Ma potrebbe non essere l’unico.

A Radio Deejay anche un altro giudice, vale a dire Achille Lauro, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Quando Nicola Savino e Linus hanno ricordato i suoi prossimi appuntamenti, dalle due date al Circo Massimo al prossimo tour nei palazzetti, proprio Savino ha ricordato la sua presenza a X Factor. Il cantante a quel punto ha spiegato che non è detto che ci sarà. Frase che chiaramente non è sfuggita né ai due conduttori né al pubblico:

“Hai capito cosa ha detto? Non è detto che fa X Factor”, ha ribadito Nicola Savino a Radio Deejay. Mentre Linus ha spiegato che gli è stato proposto diverse volte di ricoprire il ruolo di giudice, Achille Lauro scherzoso ha risposto: “Sapete che faccio ora? Lo propongo”.

Achille Lauro a radio deejay NON ha confermato la sua presenza a Xfactor! pic.twitter.com/sXZkRCfsFX — Roberto (@sali_roberto) April 30, 2025

Misterioso quindi Achille Lauro non ha dato molti indizi, ma la lasciato intendere che potrebbe esserci dell’altro. Chissà!

La notizia ha lasciato interdetto il pubblico che spera possa ripensarci e tornare nuovamente dietro al bancone dei giudici di X Factor. Non è chiaro se si trattasse di una frase di circostanza o magari se, effettivamente, Achille Lauro sta pensando a nuovi progetti su cui concentrarsi. Staremo a vedere quale sarà la sua decisione. Intanto il talent sta per tornare e chissà quali altri talenti ci presenterà ancora.

Solo il tempo ci dirà dunque chi saranno i giudici di X Factor, chi sarà riconfermato e chi, invece, farà dell’altro. Non ci resta che attendere delle news!