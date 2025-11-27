La semifinale di X Factor 2025 vi aspetta questa sera. Svelati gli ospiti e chi potrebbero essere i finalisti secondo i bookmaker.

Gli ospiti della sesta puntata di X Factor

C’è grandissima attesa per la semifinale di X Factor 2025, in onda questa sera su Sky Uno. Si tratterà, ovviamente, di una serata decisiva, dove saranno eletti i quattro finalisti che vedremo sfidarsi nella finale di piazza del Plebiscito di Napoli il 4 novembre. Lì conosceremo il vincitore di questa edizione.

Prima di scoprire quindi chi staccherà un pass per la finale di X Factor 2025, scopriamo invece chi sono gli ospiti di stasera.

Il primo a calcare il palco è Irama. L’artista ha da poco lanciato il suo nuovo album “Antologia della vita e della morte”, che ha subito debuttato ai primi posti in classifica. E chissà non possa regalarci anche il momento duetto con Giorgia (dato che nel nuovo progetto c’è un loro feat). Ricordiamo anche che il cantautore l’11 giugno 2026 si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro.

Ma non solo Irama. Tra gli ospiti dell’X Factor Arena anche Brina Knauss, dj e artista versatile, nata in Slovenia, che dopo essersi affermata nei club milanesi ha raggiunto notorietà e importanti riconoscimenti a livello mondiale tra sonorità house e techno.

Manche e assegnazioni canzoni semifinale di X Factor 2025

Ma vediamo ora come si svolgeranno le due manche di X Factor 2025 e quali sono state le varie assegnazioni.

Nella prima parte di gara i cantanti si esibiranno con una grande orchestra dal vivo. Questo permetterà dunque di avere un impatto diverso sulla performance portata sul palco.

La squadra di Achille Lauro vedrà salire sul palco EroCaddeo con “Viva La Vida” dei Coldplay.

Invece Francesco Gabbani manderà sul palco sia TellyNonPiangere che interpreterà “A Te” di Jovanotti ed PierC con “All I Ask” di Adele.

Passiamo poi a Jake La Furia che proporrà TOMASI in una performance sulle note di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, ma anche DELIA con “I pirati a Palermu” nella versione di Rosa Balistreri. A chiudere il team di Paola Iezzi con Rob che canterà “Decode” dei Paramore.

Terminata la manche, il meccanismo “Škoda Green Light“, assegnerà al concorrente più votato tre voti extra al televoto e dunque il pass per la finalissima.

Chi sono i finalisti per i bookmaker

Ora che sappiamo tutto sulla semifinale di X Factor 2025, scopriamo insieme chi sono i finalisti secondo i bookmaker. Tra i papabili concorrenti, secondo gli esperti Sisal, a giocarsela sono EroCaddeo e Rob a quota a 1,02. Invece PierC è offerto a 1,33, mentre Tomasi a 1,65.

Più basse invece le probabilità di vedere andare in finale, almeno secondo i bookmaker Tellynonpiangere (2,25) e Delia (3,00).

Non resta che attendere stasera la semifinale di X Factor 2025 per scoprire cosa succederà e chi saranno i finalisti di questa edizione.

