Cambiamenti in arrivo a X Factor 2026. La nuova edizione avrà tante novità e anche nuovi giudici. Iniziano a spuntare alcuni nomi molto apprezzati nel panorama musicale italiano.

X Factor 2026 giudici: tra i nomi ai provini anche Annalisa

Chi saranno i nuovi giudici di X Factor 2026? La macchina si è rimessa in moto e iniziano a emergere dettagli sulle novità della trasmissione televisiva. Achille Lauro ha già confermato la sua uscita dal talent e in queste settimane sono partiti i provini per riuscire a trovare il suo sostituto. Sono emersi i primi nomi, molto conosciuti e amati. Tra questi Annalisa, Irama, Tananai, Ghali e altri. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul nuovo numero di Chi, la produzione di X Factor avrebbe già fatto un provino ad Annalisa, ma secondo le indiscrezioni le possibilità che sia lei il nuovo giudice del talent sono pochissime.

In attesa della reale fumata bianca, che decreterà il nome del nuovo giudice di X Factor, ci sono diverse ipotesi. “Nella lista dei provini di X Factor è finita anche Annalisa. Per la popstar del momento non è stata una vera bocciatura” si legge su Chi. Sembrerebbe che il gruppo di lavoro dietro i nuovi casting avrebbe deciso di scegliere un uomo. Sono già emersi i primi nomi possibili, anche se è ancora presto per avere una certezza. Annalisa, dopo questo provino, continua con il suo tour Ma Noi Siamo Fuoco Capitolo II, che la sta tenendo impegnata e sta avendo un grande successo. Se non è stata questa la sua occasione, potrebbe averne un’altra in futuro.

X Factor 2026, chi sarà il nuovo giudice: spuntano alcuni nomi

Nel podcast Pezzi di Musica, del critico musicale Andrea Laffranchi, è emerso il nome di Irama come nuovo giudice di X Factor. Il provino del cantante sembra aver davvero convinto la produzione, ma per il momento non ci sono conferme. Anche Tananai avrebbe ricevuto un parere positivo, come riportato da un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia. “Testa a testa tra Tananai e Irama” ha dichiarato il giornalista. Al momento non c’è ancora nessun contratto firmato e nessuna conferma, anche perché è spuntato anche il nome di Ghali.

Sarebbero questi i tre nomi che si stanno giocando il ruolo che un tempo era di Achille Lauro. Sono tutti molto interessati a diventare giudici di X Factor ma solo uno di loro riuscirà a ottenere il posto. Gabriele Parpiglia ha anche raccontato che prima di questi nomi ne avevano scelto un alto che sarebbe stato un “sogno impossibile“, ma hanno immediatamente ricevuto un rifiuto. Non si conosce il nome di questo cantante, ma sicuramente è uno di quelli più famosi, con una carriera più lunga e ricca di successi rispetto agli altri nomi.