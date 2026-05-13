Silvia Toffanin è pronta per condurre una puntata special di Verissimo, sicuramente molto apprezzata dal pubblico. Un appuntamento nel futuro televisivo della conduttrice che si terrà a breve.

Silvia Toffanin, puntata speciale di Verissimo: l’appuntamento in tv

La collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi continua. Questa edizione di Amici sta per finire e le due conduttrici sono pronte a collaborare, per dare ancora un po’ di spazio e visibilità al grande talento degli allievi della scuola. La finale di Amici è prevista domenica 17 maggio e finalmente si scoprirà chi sarà l’allievo a vincere questa edizione. I ballerini, i cantanti e i professori saranno poi ospiti di una puntata speciale di Verissimo, interamente dedicata al talent, condotta dalla compagna di PierSilvio Berlusconi.

Secondo le anticipazioni svelate da Giuseppe Candela su Chi, lo speciale dovrebbe andare in onda sabato 23 maggio su Canale 5. Si tratta di una puntata interamente dedicata ad Amici dove i protagonisti potranno parlare della loro avventura ed esibirsi. Ci saranno molte sorprese. Un modo speciale per festeggiare il vincitore della venticinquesima edizione del talent e consentire al pubblico di scoprire tante curiosità sugli allievi e sui professori. Una puntata sullo stesso stile della trasmissione This Is Me, ma dedicata solo agli allievi di questa edizione.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi, la collaborazione: Amici e Verissimo si incontrano

Tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi c’è un rapporto di grande stima e di continua collaborazione. Non è la prima volta che la conduttrice di Verissimo ospita nella sua trasmissione allievi del programma e professori. Nel 2019 ha anche partecipato alla finale del talent insieme a Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Maria De Filippi ha sempre mostrato grande fiducia in lei, tanto da ospitarla spesso nella sua trasmissione. I due mondi delle conduttrici si sono spesso uniti e intrecciati.

Nel 2024 il legame si è rafforzato con il programma televisivo This Is Me, show con cui Silvia Toffanin ha celebrato molti nomi importanti usciti dal talent show di Maria De Filippi. Ha ospitato Emma, Irama, Enrico Nigiotti, Diana Del Bufalo, Elena D’Amario, Stash, Alessandra Amoroso, Giulia Stabile, Annalisa, LDA, Sarah Toscano, Giordana Angi e molti altri. Una dimostrazione di come la scuola di Amici sia stata il trampolino di lancio per moltissimi artisti di grande talento e successo. Silvia Toffanin ha sempre dichiarato di avere una grande passione per il talent di Maria De Filippi, apprezzandolo per il modo in cui offre ai giovani una possibilità concreta di studiare e iniziare una carriera da professionisti. La puntata speciale di Verissimo è una nuova conferma di quanto Silvia Toffanin sia vicina ad Amici e a Maria De Filippi.