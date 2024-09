Ieri sera è andata in onda la seconda puntata delle audizioni di X Factor e il pubblico ha potuto assistere a una scena inaspettata. Una concorrente si è talmente indispettita per i commenti dei giudici che è uscita dallo studio ancora prima di ascoltare i voti.

La rabbia della concorrente di X Factor

Ieri sera su Sky è andata in onda una nuova puntata di X Factor e le audizioni stanno proseguendo tra aspiranti cantanti che passano alla fase successiva e coloro che tentano con tutte le proprie forze di avere successo ma non convincono. Questo è proprio il caso di Federica, che è salita sul palco del talent portando un pezzo dal titolo “Maleducata“.

L’esibizione non ha convinto molto i giudici, i quali hanno espresso le loro opinioni sottolineando alcuni momenti poco gradevoli. La cantante ha spiegato che non riusciva a sentire bene e Paola Iezzi le ha spiegato che è importante dirlo subito quando ci sono dei problemi tecnici: “Se non senti bene la prima cosa che dovevi fare era interrompere, Fermi tutti, e dici che non senti bene“.

Achille Lauro, invece, le ha detto che è ancora inesperta e probabilmente il palco di X Factor non è il posto giusto per lei. A seguire anche Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno espresso il loro pensiero, come per esempio, quello di cantare su TikTok perché “senza giurie“. Federica non ha preso bene le critiche ricevute e per tale ragione ha lasciato lo studio un po’ indispettita senza dare il tempo ai giudici di dare il voto effettivo.

Lasciare i nostri giudici senza parole sembrava impossibile, ma a quanto pare in queste Audizioni di #XF2024 qualcuno ci è riuscito pic.twitter.com/Lj28LUZD6G — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 19, 2024

Non appena la concorrente è uscita Achille Lauro ha reso la parola: “Però questa è la prima selezione naturale per fare la carriera. Ti metti in piazza e devi essere pronto a critiche e giudizi. Anche i mostri sacri a volte li ricevono“. Voi avete visto la puntata? Cosa ne pensate?