Ieri pomeriggio Tony Effe ha pubblicato il singolo ‘Chiara‘ in risposta al dissing fatto da Fedez qualche ora prima. In serata il TG1 ne ha parlato lanciando quella che a molti è parsa una frecciatina a entrambi i rapper.

Il servizio su Fedez e Tony Effe al TG1

Ormai l’Italia intera è a conoscenza del dissing in corso tra Fedez e Tony Effe, i quali hanno rilasciato delle canzoni l’uno contro l’altro. Ieri sera, per esempio, il secondo ha rilasciato a sorpresa il singolo “Chiara“, all’interno del quale si fa riferimento alla Ferragni e si attacca il collega con frasi relative al suo lavoro e ai figli.

Questo non è stato visto di buon occhio né da Federico né da Chiara Ferragni, i quali hanno subito espresso il loro dissenso. Il rapper ha commentato: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap e scarso nei valori“. L’influencer invece ha affermato: “Fate quello che volete ma lasciate in pace me e i miei figli, grazie”.

Di tutto ciò ne ha parlato anche il TG1 con un servizio sui dissing nel corso della storia. Sono stati menzionati John Lennon contro Paul McCartney, ma anche Eminem verso altri rapper. Poi si arriva ai giorni nostri con Fedez e Tony Effe, il cui scontro in musica viene introdotto con la frase che a molti è parso come un divertente dissing:

“E veniamo all’oggi ma qui il livello, vi avvertiamo, scende un po’. Tony Effe contro Fedez. Botta e risposta con una escalation maschilista, dalla presunta relazione tra Tony e Chiara Ferragni a un’altra Chiara tirata in ballo, Biasi”.

Come si concluderà questa faida tra Fedez e Tony Effe? Solo il tempo ce lo dirà e probabilmente anche il TG1 con un nuovo servizio, nel caso in cui questi scontri continueranno.