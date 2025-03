Yulia e Giglio hanno potuto finalmente riabbracciarsi, dopo l’eliminazione di quest’ultimo dal Grande Fratello. Con una foto la coppia ha scacciato le voci di presunti tradimenti che si sono rincorsi nelle scorse settimane.

La prima foto di Giglio e Yulia

Tra le tante coppie nate nella Casa del Grande Fratello, una tra quelle che sembrano aver subito meno scossoni (a causa anche del minor tempo trascorso insieme) è quella formata da Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli, noto Giglio. Nonostante i gossip delle ultime ore su una presunta lite che si sarebbe verificata tra loro (una segnalazione giunta a Deianira Marzano), i due fidanzati hanno prontamente smentito le dicerie con una foto!

“Ciao belli” si legge nell’immagine postata da Giglio su Instagram. Il tutto accompagnato da un cuoricino. I due nello scatto hanno un’espressione molto buffa e hanno confermato di avere passato l’intera giornata l’uno accanto all’altra.

La storia Instagram di Giglio e Yulia

Nessuna presunta crisi quindi tra gli ex gieffini, che ora si godono la loro storia d’amore in assoluta serenità. Certo è che proprio Yulia dovrà spiegare a Giglio tante cose, come i vari pettegolezzi giunti sul suo conto (si era parlato di presunti tradimenti poi smentiti) quando il suo fidanzato era ancora nella Casa più spiata d’Italia.

Come noto la modella ha dovuto lasciare prima il game per motivi ormai noti a tutti. In svariate occasioni ha potuto mostrare il suo affetto a Giglio da lontano o con qualche sorpresa. Nelle ultime settimane però Yulia non ha presenziato in studio e l’hairstylist ha scoperto della sua assenza solo lunedì quando è stato eliminato dal reality show.

Arrivato da Alfonso Signorini infatti ha capito che di questo avrebbe dovuto parlarne con lei in un secondo momento. Poco dopo la puntata sui social Giglio ha postato un video in cui, oltre ad alcuni eliminati è comparsa proprio la sua Yulia. Ora la foto che conferma che tra loro tutto procede a meraviglia, a poche ore dalla fine della puntata di lunedì.