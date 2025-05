In queste ore a litigare a distanza sono state Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Il motivo? Alcuni regali dei fan. Ecco cosa è accaduto tra le due ex gieffine.

Lo scontro tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli

Nella casa del Grande Fratello era nata una grande amicizia tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Le due infatti, in particolare nelle ultime settimane, si sono supportate e sostenute a vicenda e sembrava che tra loro ci fosse un legame speciale. Ciò nonostante, a distanza di un mese e mezzo dalla finale, pare che Zeudi e Chiara si siano già allontanate e solo nelle ultime ore le ex gieffine sono state protagoniste di una lite a distanza che ha attirato l’attenzione del web. Il motivo? I regali dei fan. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Come in molti di certo sapranno, dopo il Grande Fratello i fandom hanno speso cifre importanti per la Di Palma e la Cainelli, arrivando anche ad aprire una raccolta fondi. Pare però che alcuni dei doni per Chiara siano arrivati a casa di Zeudi, che non li avrebbe ancora consegnati alla sua ormai ex amica. La fidanzata di Alfonso D’Apice così ha scritto un lungo messaggio sul suo canale Instagram, affermando di non aver ricevuto alcun regalo. Queste le sue dichiarazioni in merito: “In tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dalla quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia”.

A quel punto a intervenire è stata la stessa Zeudi Di Palma, che con una diretta sui social ha voluto fare chiarezza sulla situazione. L’ex Miss Italia ha dunque ammesso: “Ho qui tutti i regali non miei che devo dare a persone con cui ho fatto il GF. Ad alcune persone ho già dato quello che dovevo dare. Se fossero stati regali super costosi mi sarei mossa prima. Ma per tanti impegni li ho qui. Le persone il mio numero di cellulare lo hanno. Invece di scrivere su Instagram, chiamare sarebbe sempre più carino”.

Zeudi “ Le persone il mio numero di cellulare lo hanno , al posto di scrivere su Instagram potevano benissimo chiamarmi “ BRAVISSIMA ZEZZÈ ❤️👏🏻 pic.twitter.com/4guC4gAdMu — precipitevolissimevolmente (@saures788) May 12, 2025

Cosa accadrà dunque a questo punto tra Zeudi e Chiara?