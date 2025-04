In questi giorni si è a lungo discusso della raccolta fondi organizzata dai fan di Zeudi Di Palma, che in poche ore hanno raggiunto quota 56mila euro da donare all’ex Miss Italia. Ma l’ex gieffina era a conoscenza di tutto ciò?

La reazione di Zeudi Di Palma

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, favorita alla vittoria del Grande Fratello, si è classificata solo al quinto posto e ha così fatto ritorno alla sua vita di sempre. Tuttavia il fandom della modella, non riuscendo ad accettare quanto accaduto, ha deciso di organizzare una raccolta fondi, con l’intento di raggiungere 50mila euro, ovvero il montepremi finale del GF. Nel giro di poche ore le Zelena hanno però donato ben 56mila euro, che prossimamente verranno consegnati a Zeudi stessa.

Naturalmente l’accaduto ha lasciato di stucco il web intero e a dire la sua è stato anche Alfonso Signorini, che ha sottolineato come la Di Palma abbia già ricevuto un sostanzioso cachet per partecipare al reality show. Il conduttore ha poi aggiunto: “Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause”.

In queste ore intanto ad andare più a fondo nella questione è stato Gabriele Parpiglia, che in diretta radio su Studio 100 ha raggiunto telefonicamente Zeudi Di Palma per chiederle se sapesse di questa raccolta fondi organizzata dai suoi fan. L’ex Miss Italia, apparendo sfuggente, ha invitato il giornalista a parlare con la sua manager e prima di agganciare ha dichiarato solamente: “Io non so nulla di nulla”.

La strana reazione di Zeudi ha però alimentato i dubbi e i sospetti di alcuni utenti e così Parpiglia poco dopo è riuscito a contattare la manager della modella. Stando a quanto affermato, pare che la Di Palma non fosse a conoscenza di quanto accaduto e che al momento non è ancora chiaro che fine faranno i soldi donati. Prossimamente però arriveranno ulteriori delucidazioni in merito.