In queste ore Zeudi Di Palma è stata avvistata in compagnia di un uomo e si è così mormorato che l’ex gieffina si fosse fidanzata. Lei però interviene sui social e minaccia diffide.

Parla Zeudi Di Palma

Senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia infatti è stata sostenuta da migliaia di fan anche oltreoceano e il suo nome è diventato noto ai più. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del reality show la modella ha iniziato a concentrarsi sulla sua carriera ma spesso è finita al centro della polemica. Nelle ultime ore come se non bastasse Zeudi è stata anche travolta da un gossip che ha fatto discutere il web e che non è piaciuto ai suoi seguaci.

Tutto è iniziato quando la Di Palma è stata beccata in giro per Napoli con un uomo misterioso. Poco dopo a intervenire è stata Deianira Marzano, che ha rivelato l’identità del ragazzo in questione. A quel punto i più hanno iniziato a pensare che l’ex gieffina si fosse fidanzata e la notizia ha scatenato il caos tra le sue fan.

Il gossip naturalmente ha fatto il giro del web ed è arrivato fino alla stessa Zeudi Di Palma, che è stata così costretta a intervenire per fare chiarezza. L’ex Miss Italia, smentendo i pettegolezzi, ha rivelato la verità e ha minacciato diffide. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy: “Giovanni è un mio carissimo amico e non abbiamo assolutamente una storia, se ci siamo visti è perché dovevo tatuarlo. Io e lui ci siamo visti cinque/sei volte nella nostra vita, di cui due per tatuarlo. Quindi anche meno e a breve partiranno delle diffide, ma non faccio neanche nomi per non fargli pubblicità”.

Zeudi ha dunque fatto chiarezza: attualmente non è fidanzata e sembrerebbe essere ancora single.