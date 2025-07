A distanza di anni, arriva finalmente la sentenza sul caso dei Rolex che ha coinvolto Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco cosa accadrà e la decisione del Tribunale di Roma.

Termina la guerra dei Rolex tra Ilary Blasi e Totti

Uno degli argomenti più discussi nel divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato senza dubbio il caso dei Rolex. Come è ben noto a tutti, dopo la separazione avvenuta qualche anno fa, i preziosi orologi erano rimasti nelle mani della conduttrice, nonostante l’ex Capitano della Roma sostenesse che fossero di sua proprietà. Nel 2023 così, a seguito di una lunga battaglia legale, era stato stabilito che i preziosi venissero collocati in un posto che fosse accessibile ad entrambe le parti, in attesa che il giudice ne stabilisse l’appartenenza.

Adesso però è arrivato il capitolo finale della guerra tra Ilary e Francesco. Nella giornata di martedì 8 luglio è infatti arrivata la sentenza definitiva del Tribunale di Roma che, come riferisce Ansa, fa sapere che gli orologi dovranno rimanere a disposizione sia della presentatrice che del calciatore. Ma cosa significa questo?

Stando a quanto stabilito, Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno condividere la collezione di Rolex, in una sorta di “affido congiunto”. I due dunque dovranno trovare un accordo per poter usufruire entrambi dei preziosi. Tuttavia, come specificato, sia Ilary che Francesco avranno in seguito la possibilità di impugnare il provvedimento.

A oggi intanto la Blasi e Totti si sono rifatti una vita. Come è noto, la presentatrice di Battiti Live è da tempo impegnata con Bastian Muller, mentre l’ex Capitano della Roma è legato a Noemi Bocchi. I due dunque si sono lasciati alle spalle i giorni del loro matrimonio e al momento sono concentrati sulle loro nuove relazioni, che procedono a gonfie vele.